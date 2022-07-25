Шахраї під час війни запустили кілька абсолютно нових схем: як вони працюють

Під час війни шахраї продовжують свою протизаконну діяльність і використовують горе людей для своєї легкої наживи. За п'ять місяців з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, вони запустили кілька абсолютно нових схем по виманюванню грошей і особистих даних у довірливих громадян.

Які нові схеми були запущені в період війни і як вони працюють - читайте в матеріалі нижче.

Соціальна допомога переселенцям та постраждалим

В Україні була запущена програма державної допомоги постраждалим в результаті військових дій, малозабезпеченим, багатодітним, людям з інвалідністю та переселенцям.

Грошова допомога оформляється не тільки від держави, ще є кілька різних програм від міжнародних організацій. І саме цим фактом шахраї й користуються.

Як працює схема. В один з месенджерів приходить повідомлення з посиланням - для реєстрації на отримання допомоги від міжнародних компаній. Далі потрібно заповнити опитувальник і вказати свої дані.

А потім шахраї дають дані й просять відправити невелику суму - нібито для підтвердження карти. Сума може бути будь-яка, від 5 гривень і найчастіше невелика - щоб не викликала підозр.

При відправці цих коштів, шахраї отримують всі дані та доступ до банківської карти. Зазвичай в такій ситуації будь-які гроші з цього рахунку зникають протягом декількох годин.

Всі програми реєстрації та оформлення грошової допомоги відбуваються безкоштовно і тільки по офіційних каналах організацій і через "Дію". Будь-яка передоплата, навіть 5 гривень - ознака шахрайства.

Оренда житла

Як розповідають в "Східному варіанті", класичний приклад - в оренду пропонують неіснуюче житло або житло, яке належить зовсім іншим людям.

Як працює схема. На сайтах з пошуку житла або в профільних групах в соцмережах з'являється дуже вигідний варіант проживання. Орендодавець зв'язується з потенційним клієнтом і просить передоплату, щоб забронювати житло, бо бажаючих дуже багато.

Після перерахування грошей на карту - зникає, на дзвінки та повідомлення не відповідає. Суми не дуже великі, але цілком відчутні - від 500 гривень.

Експерти вважають, що в умовах війни ніяких передоплати бути не може - ситуація може змінитися в будь-який момент. І вимога оплатити бронь - явна ознака шахрайства.

Є і більш жорсткий варіант - псевдохозяін або його "представник" показує абсолютно реальну квартиру, не на фото, а наживо. А потім беруть передоплату.

Через пару днів з'ясовується, що квартира була здана подобово і псевдохозяєва до неї не мають ніякого відношення.

Такі ситуації особливо болючі, тому, що орендарі встигають віддати суму оренди + суму заставного місяця. І часто це - фактично все, що у них було, а сума може досягнути й 30 тисяч гривень.

Як відзначають експерти, зараз в Україні багато залишеного житла, в тому числі на родичів і знайомих. І люди можуть злочинним способом здавати в оренду чуже майно. Тому завжди варто вимагати показати документи на право володіння.

А ще не соромтеся ставити питання про те, що є поруч з будинком, скільки до зупинки транспорту, коли робили ремонт і міняли труби - шахраї починають плутатися або проявляють агресію, відводять розмову в іншу сторону.

Спекуляція на евакуації

Як працює схема. У соціальних мережах почали з'являтися повідомлення від приватних осіб про евакуацію з небезпечних районів або зони бойових дій. І часто водії вимагають передоплату, не кажучи вже про те, що за саму поїздку можуть просити від кількох тисяч гривень до кількох тисяч доларів.

Безкоштовною та офіційною евакуацією займаються:

Органи місцевої влади

Працівники ДСНС

Поліція

Працівники Червоного Хреста

Обласні військово-цивільні адміністрації

Також є чат-бот Евакуація 2022 і сайт Укрзалізниці.

Експерти пояснюють, що на лінії зіткнення буває і так, що немає можливості організувати офіційну евакуацію. Але є волонтери та навіть перевізники. Головне - вміти відрізнити їх від шахраїв.

І тут важливе правило - не давати ніяких грошей до посадки в транспорт або оплачувати поїздку тільки після того, як вдалося виїхати в безпечне місце.

І ще поради:

Знайдіть людей, які користувалися послугами цього перевізника і з'ясуйте, як пройшла Евакуація.

У невеликих містах відмінно працює "сарафанне радіо" і можна швидко дізнатися дані про перевізника.

Вимагайте хоч якусь гарантію, що вас відвезуть в вказане місце: скрін якогось документа, номер телефону власника або водія і фіксація факту передачі грошей.

Заробіток від імені волонтерів та ЗСУ

Абсолютно новий напрямок - продаж військової амуніції та допомога ЗСУ. Зовсім недавно попалася схема зі збором коштів від неіснуючого волонтера.

Як працює схема. Для своєї вигоди шахраї використовують фото відомих впливових людей - від президента до міністрів, від лідерів громадської думки до волонтерів. Також поширюють інформацію від імені військових, поліцейських, лікарів - без фото підтвердження.

При продажу амуніції "прикриваються" назвами відомих організацій і фондів, щоб люди не вагалися і відправляли гроші. Можуть вкрасти лейбл, створити фейкову сторінку і збирати кошти. Можуть просто поміняти 1-2 букви в назві, щоб пройти авторизацію сторінки.

Такі шахраї проникають в закриті чати, маскуються "під своїх", спекулюють довірою. Насторожити повинні слова "Терміново!", "Допомогти можна тільки сьогодні!".

Ще один спосіб - маніпуляція на емоціях. Шахраї публікують фотографії поранених бійців або постраждалих від війни дітей з проханням перерахувати кошти. Переконайтеся в правдивості інформації до того, як відправите гроші.