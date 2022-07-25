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Мошенники во время войны запустили несколько совершенно новых схем: как они работают

Новина українською →
Украина, Понедельник 25 июля 2022 20:09
Мошенники во время войны запустили несколько совершенно новых схем: как они работают Новые схемы мошенников во время войны (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Во время войны мошенники продолжают свою противозаконную деятельность и используют горе людей для своей легкой наживы. За пять месяцев с начала полномасштабного вторжения России в Украину, они запустили несколько совершенно новых схем по выманиванию денег и личных данных у доверчивых граждан.

Какие новые схемы были запущены в период войны и как они работают - читайте в материале ниже.

Социальная помощь переселенцам и пострадавшим

В Украине была запущена программа государственной помощи пострадавшим в результате военных действий, малообеспеченным, многодетным, людям с инвалидностью и переселенцам.

Денежная помощь оформляется не только от государства, еще есть несколько различных программ от международных организаций. И именно этим фактом мошенники и пользуются.

Как работает схема. В один из мессенджеров приходит сообщение со ссылкой - для регистрации на получение помощи от международных компаний. Далее нужно заполнить опросник и указать свои данные.

А потом мошенники дают данные и просят отправить небольшую сумму - якобы для подтверждения карты. Сумма может быть любая, от 5 гривен и чаще всего небольшая - чтобы не вызывала подозрений.

При отправке этих средств, мошенники получают все данные и доступ к банковской карте. Обычно в такой ситуации любые деньги с этого счета исчезают в течение нескольких часов.

Все программы регистрации и оформления денежной помощи происходят бесплатно и только по официальным каналам организаций и через "Дию". Любая предоплата, даже 5 гривен - признак мошенничества.

Аренда жилья

Как рассказывают в "Восточном варианте", классический пример - в аренду предлагают несуществующее жилье или жилье, которое принадлежит совершенно другим людям.

Как работает схема. На сайтах по поиску жилья или в профильных группах в соцсетях появляется очень выгодный вариант проживания. Арендодатель связывается с потенциальным клиентом и просит предоплату, чтобы забронировать жилье, так как желающих очень много.

После перечисления денег на карту - исчезает, на звонки и сообщения не отвечает. Суммы не очень большие, но вполне ощутимые - от 500 гривен.

Эксперты считают, что в условиях войны никаких предоплат быть не может - ситуация может измениться в любой момент. И требование оплатить бронь - явный признак мошенничества.

Есть и более жесткий вариант - псевдохозяин или его "представитель" показывает абсолютно реальную квартиру, не на фото, а вживую. А потом берут предоплату.

Через пару дней выясняется, что квартира была сдана посуточно и псевдохозяева к ней не имеют никакого отношения.

Такие ситуации особенно болезненны, так как арендаторы успевают отдать сумму аренды + сумму залогового месяца. И часто это - фактически все, что у них было, а сумму может достигать и 30 тысяч гривен.

Как отмечают эксперты, сейчас в Украине много оставленного жилья, в том числе на родственников и знакомых. И люди могут преступным способом сдавать в аренду чужое имущество. Поэтому всегда стоит требовать показать документы на право владения.

А еще не стесняйтесь задавать вопросы о том, что есть рядом с домом, сколько до остановки транспорта, когда делали ремонт и меняли трубы - мошенники начинают путаться или проявляют агрессию, уводят разговор в другую сторону.

Спекуляция на эвакуации

Как работает схема. В социальных сетях начали появляться сообщения от частных лиц об эвакуации из небезопасных районов или зоны боевых действий. И часто водители требуют предоплату, не говоря уже о том, что за саму поездку могут просить от нескольких тысяч гривен до нескольких тысяч долларов.

Бесплатной и официальной эвакуацией занимаются:

  • Органы местной власти
  • Работники ГСЧС
  • Полиция
  • Работники Красного Креста
  • Областные военно-гражданские администрации
  • Также есть чат-бот Эвакуация 2022 и сайт Укрзализныци.

Эксперты объясняют, что на линии столкновения бывает и так, что нет возможности организовать официальную эвакуацию. Но есть волонтеры и даже перевозчики. Главное - уметь отличить их от мошенников.

И тут важное правило - не давать никаких денег до посадки в транспорт или оплачивать поездку только после того, как удалось выехать в безопасное место.

И еще советы:

  • Найдите людей, которые пользовались услугами этого перевозчика и выясните, как прошла эвакуация.
  • В небольших городах отлично работает "сарафанное радио" и можно быстро узнать данные о перевозчике.
  • Потребуйте хоть какую-то гарантию, что вас отвезут в указанное место: скрин какого-нибудь документа, номер телефона владельца или водителя и фиксация факта передачи денег.

Заработок от имени волонтеров и ВСУ

Совершенно новое направление - продажа военной амуниции и помощь ВСУ. Совсем недавно попалась схема со сбором средств от несуществующего волонтера.

Как работает схема. Для своей выгоды мошенники используют фото известных влиятельных людей - от президента до министров, от лидеров общественного мнения до волонтеров. Также распространяют информацию от имени военных, полицейских, врачей - без фото подтверждения.

При продаже амуниции "прикрываются" названиями известных организаций и фондов, чтобы люди не колебались и отправляли деньги. Могут украсть лейбл, создать фейковую страницу и собирать средства. Могут просто поменять 1-2 буквы в названии, чтобы пройти авторизацию страницы.

Такие мошенники проникают в закрытые чаты, маскируются "под своих", спекулируют доверием. Насторожить должны слова "Срочно!", "Помочь можно только сегодня!".

Еще один способ - манипуляция на эмоциях. Мошенники публикуют фотографии раненых бойцов или пострадавших от войны детей с просьбой перечислить средства. Убедитесь в правдивости информации до того, как отправите деньги.

Кстати, ранее мы писали о том, что в Киеве мошенники придумали новую схему и грабят пенсионеров.

А еще рассказывали один из примеров того, как обманывают с перевозками во время войны - через сайт BlaBlaCar.

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