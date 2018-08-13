"Ми будемо вас евакуювати": у Криму почали виживати туристів (відео)

Ілюстративне фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Відпочивальники нарікають на незрозумілі правила

Відпочивальники на території окупованого українського Криму скаржаться, що так звані "силовики" хочуть вижити. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

"Погрожують, що, якщо ви не виїдете звідси самі, ми будемо вас евакуювати. Незрозуміло чому. Тому що типу трейлер. У них є розцінки за намет, а за трейлер у них немає прейскуранта. Вони вважають, що це транспортний засіб", - сказав турист Юрій з Білорусі.

За його словами, для любителів "дикого" туризму в Тихій бухті встановили незрозумілі правила. За їх словами, номери автомобілів фотографують невідомі, а про наявність штрафу вони можуть через кілька місяців.

Також відпочивальники уточнили, що раніше бажання "освоїти" цю територію озвучував головний голос Кремля, пропагандист Дмитро Кисельов. Він вважає, що організація на цій території гольф-клубу буде позитивно впливати на природу.

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До речі, відмова популярної латвійської співачки Лайми Вайкуле приїжджати в окупований росіянами Крим вивів з себе місцевих "чиновників".

Нагадаємо, що Лайма Вайкуле "відхрестилася" від виступів у Криму і зізналася, що не поїде туди "ні за який гонорар".

Раніше нападаючий збірної Росії з футболу Артем Дзюба зізнався, що у нього була істерика через те, що після матчу його команди із збірною Хорватії на Чемпіонаті світу 2018 екс-динамівці Домагой Віда і Огнен Вукоєвич сказали "Слава Україні!".

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