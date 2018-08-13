"Мы будем вас эвакуировать": в Крыму начали выживать туристов (видео)

Иллюстративное фото (Alexander Aksakov/Getty Images)

Отдыхающие жалуются на непонятные правила

Отдыхающие на территории оккупированного украинского Крыма жалуются, что так называемые "силовики" хотят их выжить. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Грозят, что, если вы не уедете отсюда сами, мы будем вас эвакуировать. Непонятно почему. Потому что типа трейлер. У них есть расценки за палатку, а за трейлер у них нет прейскуранта. Они считают, что это транспортное средство", - сказал турист Юрий из Беларуси.

По его словам, для любителей "дикого" туризма в Тихой бухте установили непонятные правила. По их словам, номера автомобилей фотографируют неизвестные, а о наличии штрафа они могут спустя несколько месяцев.

Также отдыхающие уточнили, что ранее желание "освоить" эту территорию озвучивал главный голос Кремля, пропагандист Дмитрий Киселев. Он считает, что организации на этой территории гольф-клуба будет положительно влиять на природу.

Видео: оккупанты выживают туристов в Крыму (krymr.com)

Кстати, отказ популярной латвийской певицы Лаймы Вайкуле приезжать в оккупированный россиянами Крым вывел из себя местных "чиновников".

Напомним, что Лайма Вайкуле "открестилась" от выступлений в Крыму и призналась, что не поедет туда "ни за какой гонорар".

Ранее нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба признался, что у него была истерика из-за того, что после матча его команды со сборной Хорватии на Чемпионате мира 2018 экс-динамовцы Домагой Вида и Огнен Вукоевич сказали "Слава Украине!".

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