"Почали сунути в руку гранату": мешканець селища Мирне розповів про шокуючу зустріч з поліцією

Фото: Колаж РБК-Україна

На чоловіка намагалися "повісити" участь у пограбуванні, яке він не скоював

26 жовтня на Мелітопольщині стався шокуючий випадок: поліцейські зупинили машину Артема П., наділи на голову мішок і почали сунути в руку гранату. Про це повідомив сам учасник інциденту, передає mv.org.ua.

Чоловік повідомляє: "Це сталося 26 жовтня, в районі частини (сел. Мирний). Близько 13.30. Поліцейські зупинили машину, в якій я був з товаришем - вилетіли з авто з криками:" Руки за голову, лягти на підлогу!". Я відразу і не злякався, думав, що це ж вчення, ось у рамках навчань мене і зупинили. Але коли на голову наділи мішок, якось стало не по собі. При цьому причину зупинки не пояснювали. І можливості подзвонити дружині або адвокату теж не надали. Години через три мене витягли з машини в наручниках і в цьому мішку і почали сунути в руку гранату. Я її відчув".

Далі Артема П. відвезли у міськвідділ, де стало відомо, що затримання відбулося в ході розслідування грабежу в Тамбовці. А під час обшуку у чоловіка хотіли знайти колючу, ріжучу, бойову зброю і рукавички з масками.

Далі правоохоронці вирішили заявитися з обшуком до чоловіка додому, де його чекала дружина з сином. Обшук почали з коридору, потім ванна, кухня і кімната, в якій живуть діти. У висувній частині дивана, на якому сплять сини, знайшли гранату.

Всі були здивовані, дорослі почали розпитувати у сина, звідки він взяв гранату. Однак дитина повідомила, що гранату підклав дядько в чорному, але який саме, дізнатися не вдалося.

Фото: (mv.org.ua)



Поліцейські викликали вибухотехніків, вони пройшли по квартирі, забрали гранату. На наступний день сім'я виявила, що у них зникли 8 тисяч доларів і ключ від гаража.

Про зникнення заявили в поліцію, після чого подружня пара вирушила в якості присутніх при обшуку автомобіля, який знаходився в поліції. Здивувалися, що "пломби" закріплені скотчем, а під пасажирським сидінням виявили ще одну гранату.



Артем підозрює, що на нього хотіли "повісити" участь у пограбуванні у Тамбовці. Однак після того, як нормально підкинути гранату не вийшло, цю "версію" вирішили залишити.



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Відео: РБК-Україна