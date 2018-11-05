"Начали в руку сунуть гранату": житель поселка Мирное рассказал о шокирующей встрече с полицией

Фото: Коллаж РБК-Украина

На мужчину пытались "повесить" участие в ограблении, которое он не совершал

26 октября на Мелитопольщине произошел шокирующий случай: полицейские остановили машину Артема П., надели на голову мешок и начали сунуть в руку гранату. Об этом сообщил сам участник инцидента, передает mv.org.ua.

Мужчина сообщает: "Это произошло 26 октября, в районе части (пос. Мирный). По времени около 13.30. Полицейские остановили машину, в которой я был с товарищем - вылетели из авто с криками:" Руки за голову, лечь на пол!". Я сразу и не испугался, думал, что это же учения, вот в рамках учений меня и остановили. Но когда на голову надели мешок, как-то стало не по себе. При этом причину остановки и возникших ко мне вопросов не объясняли. И возможности позвонить - жене или адвокату тоже не предоставили. Часа через три меня вытащили из машины в наручниках и в этом мешке и начали в руку сунуть гранату. Я ее почувствовал".

Далее Артема П. отвезли в горотдел, где стало известно, что задержание произошло в ходе расследования грабежа в Тамбовке. А во время обыска у мужчины хотели найти колющее, режущее, боевое оружие и перчатки с масками.

Далее правоохранители решили заявиться с обыском к мужчине домой, где его ждала жена с сыном. Обыск начали с коридора, потом ванная, кухня и комната, в которой живут дети. В выдвижной части дивана, на котором спят сыновья, нашли гранату.

Все были в недоумении, взрослые начали расспрашивать у сына, откуда он взял гранату. Однако ребенок сообщил, что гранату подложил дядя в черном, но какой именно узнать не удалось.

Фото: (mv.org.ua)



Полицейские вызвали взрывотехников, они прошли по квартире, забрали гранату. На следующий день семья обнаружила, что у них пропали 8 тысяч долларов и ключ от гаража.

О пропаже заявили в полицию, после чего супружеская пара отправилась присутствовать при обыске автомобиля, который находился в полиции. Удивились, что "пломбы" закреплены скотчем, а под пассажирским сидением обнаружили еще одну гранату.

Артем подозревает, что на него хотели "повесить" участие в ограблении в Тамбовке. Однако после того, как нормально подбросить гранату не получилось, эту "версию" решили оставить.

Напомним, что в Луганской области обнаружили тайники с оружием на территории детского лагеря.

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Видео: РБК-Украина