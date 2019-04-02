Не починайте важливих справ: астрологи назвали найнебезпечніші дні у квітні

Астрологи назвали п'ять небезпечних днів у квітні, які не підходять для важливих справ, укладення договорів, зізнань у коханні і з'ясування стосунків. У ці дні потрібно постаратися не вплутуватися в конфліктні ситуації і залишатися спокійними.

4 квітня – День великого дисонансу. У цей день люди можуть вчинити зовсім не так, як від них очікуєш. Негативний вплив поширюється на роботу, покупки, фінансові справи. У цей день небажано мати справи з цифрами, а також варто звести до мінімуму спілкування з людьми. На особистому фронті можливо розчарування. А вечір варто провести з сім'єю в тиші і спокої.

10 квітня – Початок ретроградного руху Юпітера. Астрологи попереджають, що Юпітер – важка планета і тому його зворотний рух може стати дуже небезпечним. У цей день не варто довіряти інтуїції. Небажано змінювати плани і рішення аж до 12 квітня.

17 квітня – День усамітнення. У цей день жителі планети будуть вкрай роздратовані і агресивно налаштовані, тому особисті контакти краще звести до мінімуму, а якщо розгорається суперечка або конфлікт – то варто максимально швидко його погасити. У цей день Місяць буде в опозиції з Венерою, тому небезпечні конфлікти можливі і в особистому житті. Роздратування може досягти такого рівня, що скандал відбудеться в публічному місці. Також варто уникати енергетичних вампірів.

Астрологи назвали небезпечні дні в квітні (pixabay.com)

19 квітня – повний Місяць. У цьому місяці повний місяць випадає в знаку Терезів, і астрологи попереджають, що таке поєднання може стати вибухонебезпечним. Конфлікт енергетик може негативно позначитися на більшості повсякденних справ. Крім того, ризикувати у цей день не варто. Всі дії повинні бути послідовними, обдуманими і неспішними. Якщо в цей день зробити необдуманий вчинок - може потягнутися справжня чорна смуга.

28 квітня – День творчого застою.

В цей день всі ідеї, які будуть приходить в голову – не матимуть реалізації, а зосередитися на вирішенні проблем буде дуже складно. Проблеми можуть торкнутися ділової сфери, а також особистого життя. Тим, хто знаходиться в пошуку своєї половини – не варто в цей день призначати побачення або зав'язувати нове романтичне знайомство.

Щоб знизити негативний вплив планет у важкі дні, астрологи рекомендують залучати у своє життя позитивні думки і вірити в себе.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи дали фінансовий гороскоп на перший тиждень квітня.

А також розповідали про те, що став відомий гороскоп здоров'я на квітень для всіх знаків зодіаку.