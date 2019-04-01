Фінансовий гороскоп на початок квітня: кому із знаків Зодіаку пощастить

Знаки Зодіаку, яким пощастить у квітні (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, що чекає знаки Зодіаку в перший тиждень квітня

Астрологи розповіли, що на початку квітня Меркурій закінчив свій ретроградний рух і в цілому квітень буде сприятливим місяцем у багатьох аспектах. Всі справи, які застопорилися в березні – знову зрушаться з мертвої точки, а у фінансах до багатьох представників знаків Зодіаку удача повернеться.

Що чекає знаки Зодіаку в період з 1 по 7 квітня:

Овнам варто бути обережними на цьому тижні і не хапатися одночасно за кілька справ. Астрологи радять їм спробувати себе в чомусь новому і намітити кардинальні зміни в житті.

Тельцю на початку квітня допоможе ретроградний Сатурн, який зробить представників цього знака сильними і позитивними. В період з 1 по 7 квітня гроші будуть прямо пропорційні наполегливій праці і активності.

Близнюкам астрологи рекомендують в найближчий тиждень уникати грошових авантюр і довіряти тільки перевіреним джерелам. Також представникам цього знаку не рекомендується на початку місяця міняти що-небудь у професійній сфері.

У Раків головною проблемою стане нетерплячість і зайва емоційність. Астрологи рекомендують їм доводити почате до кінця, зосередитися на роботі і навіть відвідати тренінг з управління грошима.

Левам зірки обіцяють удачу в перший тиждень квітня. Проте астрологи рекомендують пошукати представникам цього знаку додаткові шляхи заробітку і для цього оцінити свої здібності і розібратися в слабкостях.

Дівам астрологи рекомендують серйозно підійти до вирішення внутрішніх проблем і позбутися негативних установок, які заважають їм заробляти більше. Зірки сигналізують про те, що Дівам на цьому тижні може крупно не повезти з грошима.

Знаки Зодіаку, яким пощастить у фінансах з 1 по 7 квітня (Колаж РБК-Україна)

У Ваг в перший тиждень квітня з'явиться можливість поліпшити своє матеріальне становище. Зірки сприятливо складаються, щоб наводити порядок у справах, шукати нову роботу, додатковий заробіток. Для них найближчий тиждень – найсприятливіший в цьому місяці.

Скорпіонам астрологи рекомендують не пускати справи на самоплив і впритул зайнятися вирішенням фінансових проблем, а помірна енергетика покровителя Марса їм у цьому допоможе.

Стрільцям не варто покладатися на випадок, хоча перший тиждень квітня для них буде позитивним у фінансовому плані. Проте астрологи рекомендують представникам цього знаку пошукати для себе новий тип активності та провести інвентаризацію цілей.

Козерогам розбагатіти в найближчий тиждень буде важко, проте знижувати активність зірки не рекомендують. Також в найближчий тиждень представникам цього знаку варто звернути увагу на податки, кредити, банківські рахунки та комунальні платежі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали найбільш влюбливі знаки Зодіаку.

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