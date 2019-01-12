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"Намуралили": скандал з розписом київського метро спалахнув з новою силою (відео)

STYLERЖиття    12.01.2019 - 15:39

Відео: скандал з муралами в Києві отримав продовження (Youtube-канал/Вікна-новини)

Художникам, які намалювали мурали в київській підземці, не заплатили тих грошей, які були виділені з бюджету. Про це йдеться на сторінці "Вікна новини" Facebook.

"Як з'ясувалося в інтерв'ю з художниками, які розмальовували станцію метро "Осокорки", ніяких грошей за свою роботу не отримали. У той же час в кошторисе на сайті Prozorro вказана сума майже в 1,5 мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

&quot;Намуралили&quot;: скандал з розписом київського метро спалахнув з новою силою (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Вікна-новини)

При цьому чиновники стверджують, що всі виділені гроші були витрачені на художників райдер.

"Квитки коштували дуже дорого, тому що багато хто з художників відмовлялися летіти економ-класом. Це їх право, вони вважають себе певної світовою елітою", - сказав держсекретар Міністерства інформаційної політики Артем Біденко.

Зокрема, стверджується, що один з художників захотів постріляти з різної вогнепальної зброї.

&quot;Намуралили&quot;: скандал з розписом київського метро спалахнув з новою силою (відео)

Скріншот з відео (Youtube-канал/Вікна-новини)

До речі, художні мурали на метро "Осокорки", які створювали відомі художники з усього світу обійшлися державі в 3,6 млн гривень.

Нагадаємо, нещодавно в Києві на Подолі зі стіни будови пропав красивий мурал із зображенням птаха, який перебував на задньому дворі посольства Нідерландів.

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