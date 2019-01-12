"Намуралили": скандал с росписью киевского метро вспыхнул с новой силой (видео)

Видео: скандал с муралами в Киеве получил продолжение (Youtube-канал/Вікна-новини)

Художникам, которые нарисовали муралы в киевской подземке, не заплатили тех денег, которые были выделены из бюджета. Об этом говорится на странице "Вікна новини" в Facebook.

"Как выяснилось в интервью с художниками, которые разрисовывали станцию метро "Осокорки", никаких денег за свою работу не получили. В то же время в кошторисе на сайте Prozorro указана сумма почти в 1,5 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Вікна-новини)

При этом чиновники утверждают, что все выделенные деньги были потрачены на райдер художников.

"Авиабилеты стоили очень дорого, потому что многие художники отказывались лететь эконом-классом. Это их право, они считают себя определенной мировой элитой", - сказал госсекретарь Министерства информационной политики Артем Биденко.

В частности, утверждается, что один из художников захотел пострелять из разного огнестрельного оружия.

Скриншот из видео (Youtube-канал/Вікна-новини)

Кстати, художественные муралы на метро "Осокорки", которые создавали известные художники со всего мира обошлись государству в 3,6 млн гривен.

Напомним, недавно в Киеве на Подоле со стены строения пропал красивый мурал с изображением птицы, который находился на заднем дворе посольства Нидерландов.