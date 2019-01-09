"Нашестя нечисті": Фаріон знову накинулася на російськомовних українців

Колаж РБК-Україна

Жінка розповіла про інцидент в аквапарку

Скандально відома екс-нардеп, яка представляла "Свободу", Ірина Фаріон, яка раніше прокоментувала мовний скандал в Білорусі, різко висловилася про російськомовних українців. Про це жінка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фаріон поділилася історією про те, як в аквапарку Львова зустріла російськомовних українців. Жінка стверджує, що таким особам не місце в Україні.

"Пливу під тупу англомовну попсу. На сусідній доріжці 2 куфи, з-під яких вода з берегів пре, по-московському плещуть і витріщаються в мій бік. Переодягаючись в кабінці, чую дикий вереск московськомовних отрочат, типу Саша, Маша, Свєта, Діма. Виходжу сушити голову і демонстративно запитую у персоналу, що за нашестя нечисті на самі свята, обурююся їх мовою. Всі інші подивовано витріщаються на мене", - пише обурена Фаріон.

Скріншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Користувачі мережі підтримали Фаріон, деякі сприйняли історію з гумором:

"Все стане на місце, коли в обслузі запанує виключно українська, коли ми всі перестанемо розуміти інші мови у своїй країні - тоді і тільки тоді вивчать нашу";

"Тільки так і треба робити. Шкода, що не могла приєднатися!";

"Супер історія! Ті бідолахи на все життя запам'ятають цей день, що отримали урок від самої Ірини Фаріон!";

Скріншот коментарів: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Нагадаємо, що Фаріон жорстко облаяла Супрун через мову. В тексті агресивного повідомлення Ірина Фаріон звинуватила Супрун у порушенні Конституції України.

Ми писали, що Фаріон порівняла російськомовних українців з ЛГБТ-спільнотою. Жінка заявила, що російськомовні українці агресивно пропагують свою патологію, як й представники ЛГБТ-спільнот.