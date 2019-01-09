ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

"Нашестя нечисті": Фаріон знову накинулася на російськомовних українців

STYLERЖиття    09.01.2019 - 15:28
"Нашестя нечисті": Фаріон знову накинулася на російськомовних українців
Колаж РБК-Україна

Жінка розповіла про інцидент в аквапарку

Скандально відома екс-нардеп, яка представляла "Свободу", Ірина Фаріон, яка раніше прокоментувала мовний скандал в Білорусі, різко висловилася про російськомовних українців. Про це жінка написала на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Фаріон поділилася історією про те, як в аквапарку Львова зустріла російськомовних українців. Жінка стверджує, що таким особам не місце в Україні.

"Пливу під тупу англомовну попсу. На сусідній доріжці 2 куфи, з-під яких вода з берегів пре, по-московському плещуть і витріщаються в мій бік. Переодягаючись в кабінці, чую дикий вереск московськомовних отрочат, типу Саша, Маша, Свєта, Діма. Виходжу сушити голову і демонстративно запитую у персоналу, що за нашестя нечисті на самі свята, обурююся їх мовою. Всі інші подивовано витріщаються на мене", - пише обурена Фаріон.

&quot;Нашестя нечисті&quot;: Фаріон знову накинулася на російськомовних українців

Скріншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Користувачі мережі підтримали Фаріон, деякі сприйняли історію з гумором:

"Все стане на місце, коли в обслузі запанує виключно українська, коли ми всі перестанемо розуміти інші мови у своїй країні - тоді і тільки тоді вивчать нашу";

"Тільки так і треба робити. Шкода, що не могла приєднатися!";

"Супер історія! Ті бідолахи на все життя запам'ятають цей день, що отримали урок від самої Ірини Фаріон!";

&quot;Нашестя нечисті&quot;: Фаріон знову накинулася на російськомовних українців

Скріншот коментарів: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Нагадаємо, що Фаріон жорстко облаяла Супрун через мову. В тексті агресивного повідомлення Ірина Фаріон звинуватила Супрун у порушенні Конституції України.

Ми писали, що Фаріон порівняла російськомовних українців з ЛГБТ-спільнотою. Жінка заявила, що російськомовні українці агресивно пропагують свою патологію, як й представники ЛГБТ-спільнот.

 

 

Фаріон пропонує поширити дію закону про конфіскацію майна на російськомовних Росбалт отримав попередження за відео з Фаріон
Новини України Ірина Фаріон
Новини партнерів
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся