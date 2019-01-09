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"Нашествие нечисти": Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев

STYLERЖизнь    09.01.2019 - 15:28
"Нашествие нечисти": Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев
Коллаж РБК-Украина

Женщина рассказала об инциденте в аквапарке

Скандально известная экс-нардеп, представлявшая "Свободу", Ирина Фарион, которая ранее прокомментировала языковой скандал в Беларуси, резко высказалась о русскоязычных украинцах. Об этом женщина написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Фарион поделилась историей о том, как в аквапарке Львова встретила русскоязычных украинцев. Женщина утверждает, что таким особям не место в Украине.

"Плыву под тупую англоязычную попсу. На соседней дорожке 2 куфы, из-под которых вода из берегов прет, по-московскому плещут и пялятся в мою сторону. Переодеваясь в кабинке, слышу дикий визг московскоязычных отрочат, типа Саша, Маша, Света, Дима. Выхожу сушить голову и демонстративно спрашиваю у персонала, что за нашествие нечисти на сами праздники, возмущаюсь их языком. Все остальные удивленно пялятся на меня", - пишет возмущенная Фарион.

&quot;Нашествие нечисти&quot;: Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев

Скриншот поста: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Пользователи сети поддержали Фарион, некоторые восприняли историю с юмором:

"Все станет на место, когда в обслуге воцарится исключительно украинский, когда мы все перестанем понимать другие языки в своей стране - тогда и только тогда изучат нашу";

"Только так и надо делать. Жаль, что не могла присоединиться!";

"Супер история! Те бедняги на всю жизнь этот день запомнят, что получили урок от самой Ирины Фарион!";

&quot;Нашествие нечисти&quot;: Фарион снова накинулась на русскоязычных украинцев

Скриншот комментариев: (facebook.com/Ірина Фаріон)

Напомним, что Фарион жестко обругала Супрун из-за языка. В тексте агрессивного сообщения Ирина Фарион обвинила Супрун в нарушении Конституции Украины, а также в потокании трудовой миграции за границу молодых кадров. 

Мы писали, что Фарион сравнила русскоязычных украинцев с ЛГБТ-сообществом. Женщина заявила, что русскоязычные украинцы агрессивно пропагандируют свою патологию, точно также как представители ЛГБТ-сообщества.

 

 

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