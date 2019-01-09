Знайшли трирічну дівчинку, яку горе-мати залишила з незнайомцями

Колаж РБК-Україна

Наразі з дитиною працюють психологи

Трирічну Дарину, яку напередодні мати залишила на незнайомих людей, розшукав наряд патрульних на Південному вокзалі в Полтаві. Про це повідомив Відділ комунікації поліції Полтавської області.

У повідомленні йдеться про те, що з дівчинкою все гаразд - вона у безпеці. Зараз з Дариною працюють психологи та поліцейські.

Дівчинку 8 січня, близько 18:00 в районі "Мотеля", на розі вулиць Грушевського та Ціолковського, залишила 35-річна мати з незнайомцями.

Наразі встановлюються всі обставини події.

Дарину знайшли на вокзалі (facebook.com/UA.National.Police/)

Користувачі мережі обурені таким недбальством горе-матері.

"Жах просто!", "Як таке можливо?!", "Що це за мати", "Це що, кішка?", - пишуть у кометарях.

До речі, напередодні Різдва ведучі взяли участь у незвичайному флешмобі, який створено для того, щоб допомогти дітям з "сірої зони" вибудовувати стосунки зі світом.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про зникнення 15-річного підлітка в Києві.

Раніше ми писали про те, що з'ясували причину нападу на дітей в пекінській молодшій школі. Поліція вважає, що нападник, який був у школі технічним працівником, вирішив зігнати на них злість після того, як йому не продовжили робочий контракт.