Нашли 3-летнюю девочку, которую горе-мать оставила с незнакомцами

Коллаж РБК-Украина

Сейчас с ребенком работают психологи

3-летнюю Дарью, которую накануне мать оставила на незнакомых людей, разыскал наряд патрульных на Южном вокзале в Полтаве. Об этом сообщил Отдел коммуникации полиции Полтавской области.

В сообщении говорится о том, что с девочкой все в порядке - она в безопасности. Сейчас с Дарьей работают психологи и полицейские.

Девочку 8 января, около 18:00 в районе "Мотеля", на углу улиц Грушевского и Циолковского, оставила 35-летняя мать с незнакомцами.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Дарью нашли на вокзале (facebook.com/UA.National.Police/)

Пользователи сети возмущены такой халатностью горе-матери.

"Ужас просто!", "Как такое возможно?!", "Что это за мать", "Это что, кошка?", - пишут в кометарях.

Кстати, накануне Рождества ведущие приняли участие в необычном флешмобе, который создан для того, чтобы помочь детям из "серой зоны" выстраивать отношения с миром.

Напомним, ранее мы сообщали о пропаже 15-летнего подростка в Киеве.

Ранее мы писали о том, что выяснили причину нападения на детей в пекинской младшей школе. Полиция считает, что нападавший, который был в школе техническим работником, решил выместить на них злость после того, как ему не продлили рабочий контракт.