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"Справжні сльози ще попереду": російських зірок "попустили" через KAZKA

STYLERЖиття    05.12.2018 - 18:13
"Справжні сльози ще попереду": російських зірок "попустили" через KAZKA
Колаж РБК-Україна

Виконавці-українофоби вирішили "підтримати" KAZKA, але були жорстко висміяні в мережі

Мегапопулярная українська група KAZKA заочно була нагороджена "Золотою Сиреною" російської премії "Вища Ліга". Більше того, організатори цього дійства - колектив "Нового Радіо" - створили примітивне відео на хіт "Плакала" з російськими зірками в головній ролі.

Так, в ролику з'явилися артисти-українофоби Діма Білан, Лоліта, Діана Арбеніна, Сергій Жуков та інші. На відео вони плачуть, показуючи таким чином, що їм шкода, адже KAZKA не збирається отримувати російську нагороду і приїздити за нею в Москву. Хоч організатори і пообіцяли передати статуетку українському колективу пізніше.

Відео: YouTube/Нове Радіо

Додамо, що лауреатами "Вищої Ліга" стали також Ані Лорак і Макс Барських. Вони не посоромилися відправитися в столицю РФ на нагородження.

До речі, відео з російськими зірками зібрало безліч негативних коментарів від українців.

"Нагороджувати і обстрілювати для путіноїдів - тотожні поняття?" - поцікавився один юзер.

Інший користувач підмітив, що у відео "не вистачає Пореченкова з крупнокаліберним кулеметом і Охлобистіна з кадилом".

"Плачте! Це лише початок ваших сліз за те, що підтримуєте існуючу владу в Росії. Справжні сльози ще попереду", - звернувся до російських представників шоу-бізнесу Антон Войновський.

&quot;Справжні сльози ще попереду&quot;: російських зірок &quot;попустили&quot; через KAZKA

Скріншот

Нагадаємо, що нещодавно відбулося нагородження M1 Music Awards, на якому KAZKA, пісня якої стала найпопулярнішою україномовною композицією за весь час вітчизняного шоу-бізнесу, стала лауреатом відразу в трьох номінаціях.

Раніше KAZKA потрапили в список виконавців на російському шоу "Пісня року" в Дюссельдорфі. Але пізніше музиканти відхрестилися від концертів в РФ і виступів на будь-яких російських шоу.

Відео: РБК-Україна

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