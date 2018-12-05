"Настоящие слезы еще впереди": российских звезд осадили из-за KAZKA

Коллаж РБК-Украина

Исполнители-украинофобы решили "поддержать" KAZKA, но были жестко высмеяны в сети

Мегапопулярная украинская группа KAZKA заочно была награждена "Золотой Сиреной" на российской премии "Высшая Лига". Более того, организаторы этого действа - коллектив "Нового Радио" - создали примитивный видеоролик на хит "Плакала" с российскими звездами в главной роли.

Так, в ролике появились артисты-украинофобы Дима Билан, Лолита, Диана Арбенина, Сергей Жуков и другие. На видео они плачут, показывая таким образом, что им жаль, ведь KAZKA не собирается получать российскую награду и приезжать за ней в Москву. Хоть организаторы и пообещали передать статуэтку украинскому коллективу.

Видео: YouTube/Новое Радио

Добавим, что лауреатами "Высшей Лига" стали также Ани Лорак и Макс Барских. Они не постеснялись отправиться в столицу РФ на награждение.

К слову, видео с российскими звездами собрало множество негативных комментариев от украинцев.

"Награждать и обстреливать для путиноидов - тождественные понятия?" - поинтересовался один юзер.

Другой пользователь подметил, что в видео "не хватает Пореченкова с крупнокалиберным пулеметом и Охлобыстина с кадилом наперевес".

"Плачьте! Это лишь начало ваших слез за то, что поддерживаете существующую власть в России. Настоящие слезы еще впереди", - обратился к российским представителям шоу-бизнеса Антон Войновский.

Скриншот﻿

Напомним, что недавно состоялось награждение M1 Music Awards, на котором KAZKA, песня которых стала самой популярной композицией на украинском языке за все время отечественного шоу-бизнеса, стала лауреатом сразу в трех номинациях.

Ранее KAZKA попали в список исполнителей на российском шоу "Песня года" в Дюссельдорфе. Но позже музыканты открестились от концертов в РФ и выступлений на любых российских шоу.

Видео: РБК-Украина