Названа вартість американської вакцини від коронавірусу: дорожче китайської в рази

Вакцина від коронавірусу від американської компанії Moderna може обійтися для українців в понад 1500 грн за нинішнім курсом (50-60 доларів).

Розробники з США відзначають, що така ціна буде для американців, а також для інших країн з високим рівнем доходу, інформує Financial Times.

Мова йде про вартість "курсу вакцини". І поки не зовсім ясно, скільки введень знадобитися для надійного захисту від SARS-CoV-2.

Так, нещодавно Віктор Ляшко назвав вартість китайської вакцини. Україна отримала комерційну пропозицію від розробника з Китаю. І одна доза буде коштувати близько 20 доларів (500 грн), вводити її потрібно буде двічі.

А ось американська компанія каже, що ціна на курс вакцини може бути переглянута через високу конкуренцію серед компаній-розробників.

Відзначимо, що головний санітарний лікар України вважає, що практично все населення країни має бути прищеплене, але є люди з протипоказаннями.

В першу чергу будуть вакцинувати лікарів і співробітників силових структур. У другу - повинні прищеплювати літніх людей.

Нагадаємо, що в Україні коронавірус не йде на спад. За останню добу 1022 нових хворих.

Цікаво, що вчені запропонували коронавірус лікувати наркотиком. Він нібито захищає легені людини від сильного ураження.