Названа стоимость американской вакцины от коронавируса: дороже китайской в разы

Вакцина от коронавируса от американской компании Moderna может обойтись для украинцев в более 1500 грн по нынешнему курсу (50-60 долларов).

Разработчики из США отмечают, что такой цена будет для американцев, а также для других стран с высоким уровнем дохода, информирует Financial Times.

Речь идет про стоимость "курса вакцины". И пока не совсем ясно, сколько введений понадобиться для надежной защиты от SARS-CoV-2.

Так, недавно Виктор Ляшко назвал стоимость китайской вакцины. Украина получила коммерческое предложение от разработчика из Китая. И одна доза будет стоить около 20 долларов (500 грн), вводить ее нужно будет дважды.

А вот американская компания говорит, что цена на курс вакцины может быть пересмотрена из-за высокой конкуренции среди компаний-разработчиков.

Отметим, что главный санитарный врач Украины считает, что практически все население страны должно быть привито, но есть люди с противопоказаниями.

В первую очередь вакцинировать будут врачей и сотрудников силовых структур. Во вторую - должны прививать пожилых людей.

Напомним, что в Украине коронавирус не идет на спад. За последние сутки 1022 новых заболевших.

Интересно, что ученые предложили коронавирус лечить наркотиком. Он якобы защищает легкие человека от сильного поражения.