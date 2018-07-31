"Не маєш права": в мережі опублікували моторошні правила для учнів

Ілюстративне фото (pixabay)

Опубліковані правила, які порушують права дитини

В архіві МОН виявили правила поведінки для школярів, які порушують їх права. Список цих правил опублікувала Світлана Овчаренко в групі "Батьки SOS" в соціальній мережі Facebook.

Світлана Овчаренко зазначила, що виявила ці правила в архіві МОН, вони були на сайті-переможця конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу в 2016 році.

"Правила для учнів в питаннях і відповідях. Взято з сайту-переможця конкурсу на кращий веб-сайт навчального закладу по 2016 (не знаю, чи проводиться цей конкурс досі). Я випадково натрапила в архіві МОН і вирішила трішки поблукати сайтами в надії зрозуміти, чим вони цікаві", - написала Овчаренко і додала, що навіть правила у в'язниці читати не так страшно.

Крім того, вона закликала батьків перевірити сайти навчальних закладів, в яких навчаються їх діти і перевірити, чи немає там порушення прав людини.

"Здається, правила поведінки у в'язниці читати не так страшно. Доповнюю: Дорогі батьки! Зайдіть, будь ласка, на сайт школи, де вчаться ваші діти, і подивіться на наявність порушення прав людини, граматичних правил і вимог здорового глузду. Спробуйте ввічливо і спокійно запропонувати допомогу в наведенні порядку. А раптом спрацює? Я вірю в силу діалогу, хоча і знаю, як це довго і складно", - попросила Овчаренко.

Зокрема, дітям заборонено відмовлятися від чергування в школі, ходити у взутті на підборах. Не можна відмовитися від носіння шкільної форми, навіть якщо вона не подобається. Під час перерви не можна знаходиться в класі без дозволу вчителя, який може це схвалити за гарну поведінку. Не можна обирати собі місце в класі для навчання, пересісти учень має право тільки, якщо дозволить учитель. Вибирати зачіску самостійно теж не можна.

Скріншот фото (facebook.com/"Батьки SOS")

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Відео: РБК-Україна