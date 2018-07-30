Запретить поборы в школах: украинка обратилась к президенту

Фото: Школа (Униан)

Деньги с родителей продолжают собирать

Украинка Зубченко Татьяна обратилась к Президенту страны с просьбой запретить сборы средств для ремонта в школах и детских садах. Соответствующую петицию женщина зарегистрировала на сайте Президента Украины.

С 1 сентября 2018 года в Украине стартует реформа школьного образования, которая называется "Новая украинская школа". Она подразумевает создание школьных учреждений нового образца, в которых детям будет приятно получать новые знания, которые они смогут не только выучить, но и освоить на практике в жизни.

Но как бы правительство не старалось усовершенствовать обучающие программы, остаются практики, которые продолжают действовать в украинских учебных заведениях. Одна из таких практик – это сбор средств с родителей для того, чтобы отремонтировать помещения в школах и детских садах.

Многие украинские города на местном уровне запретили поборы в учебных заведениях, но тем не менее, проблема остается на том же уровне. Петиция, которую зарегистрировала Зубченко Татьяна Геннадьевна, могла бы помочь решить эту проблему.

Для того, чтобы Президент Украины рассмотрел эту петицию, она должна набрать за 3 месяца не менее 25 000 голосов. На данный момент, документ подписало уже 33 человека и остается менее трех месяцев, чтобы набрать нужное количество подписей.

Кстати, ранее на сайте Президента появилась петиция с просьбой присвоить боксеру Усику звание Героя Украины.

Видео: РБК-Украина