Заборонити побори в школах: українка звернулася до президента

Фото: Школа (Уніан)

Гроші з батьків продовжують збирати

Українка Зубченко Тетяна звернулася до Президента країни з проханням заборонити збори коштів для ремонту в школах і дитячих садах. Відповідну петицію жінка зареєструвала на сайт Президента України.

З 1 вересня 2018 року в Україні стартує реформа шкільної освіти, яка називається "Нова українська школа". Вона передбачає створення шкільних закладів нового зразка, в яких дітям буде приємно отримувати нові знання, які вони зможуть не тільки вивчити, але й освоїти на практиці в житті.

Але як би уряд не намагався удосконалити навчальні програми, залишаються практики, які продовжують діяти в українських навчальних закладах. Одна з таких практик – це збір коштів з батьків для того, щоб відремонтувати приміщення в школах і дитячих садах.

Багато українських міст на місцевому рівні заборонили побори в навчальних закладах, але тим не менше, проблема залишається на тому ж рівні. Петиція, яку зареєструвала Зубченко Тетяна Геннадіївна, могла б допомогти вирішити цю проблему.

Для того, щоб Президент України розглянув цю петицію, вона повинна набрати за 3 місяці не менше 25 000 голосів. На даний момент, документ підписало вже 33 людини і залишається менше трьох місяців, щоб набрати потрібну кількість підписів.

До речі, раніше на сайті Президента з'явилася петиція з проханням присвоїти боксеру Усику звання Героя України.

Відео: РБК-Україна