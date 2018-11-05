"Не пробачать і не забудуть": волонтер прокоментувала смерть Катерини Гандзюк

Фото: Наталія Юсупова (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Наталія Юсупова вказала на те, що незабаром про смерть Гандзюк влади забудуть. Також активістка закликала більш уважно ставитися до вибору влади

Відома українська дівчина-волонтер Наталiя Юсупова (Ветвицька) прокоментувала смерть громадської активістки Катерини Гандзюк. Вона написала, що сподівається на те, що всі винні у смерті активістки з Херсона будуть покарані. Свій пост Юсупова опбликовала на своїй сторінці в Facebook.

"Мені пишуть люди і запитують, чому я мовчу з приводу загибелі активістки Катерини Гандзюк. Так що сказати, біда... А Ви хочете, щоб я, як і інші, виголосила промову з тисячами лайків та коментарів, але завтра вже забула б про це??", - написала Юсупова.

"Послухайте, ось ці методи усунення "неслухняних", вони ж не сьогодні в країні з'явилися. Вчора ця "новина" облетіла весь інтернет, сотні постів політиків, чиновників, журналістів, активістів. Всі кричать, б'ють себе в груди, а сьогодні вже обговорюють щось інше. Пройде місяць, і взагалі забудуть, ну хіба, що будуть використовувати ім'я загиблої дівчини в своїх цілях як тиск на владу перед виборами. Всі! І лише рідні, близькі та друзі будуть жити з цим горем завжди.Я пам'ятаю час, коли з'явилася нова поліція. Ось згадайте, як всі раділи і фоткались з кожним поліцейським. Ще я пам'ятаю, як написала пост, що поки все роблять селфи, інші спокійно собі порушують, створюють аварійні ситуації, крадуть і т. д. Мене тільки ледачий не заплевал, а зараз все ті ж люди проклинають поліцію", - розповіла в публікації волонтер.

Також Наталія Юсупова закликала робити гідний вибір. На її думку, тільки в такому випадку нас буде оточувати гідна влада.

"Дуже сподіваюся, що винні у смерті Катерини, будуть покарані. Станеться це лише в тому випадку, якщо люди не пробачать і не забудуть", - резюмувала волонтер.

Скришот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Раніше Юсупова прокоментувала рішення Приходько піти в політику.

Нагадаємо, 4 листопада у Хмельницькому відбулася акція пам'яті Гандзюк.

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Відео: РБК-Україна