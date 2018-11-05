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"Не простят и не забудут": волонтер прокомментировала смерть Екатерины Гандзюк

STYLERЖизнь    05.11.2018 - 23:18
Фото: Наталья Юсупова (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)
Фото: Наталья Юсупова (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Наталья Юсупова указала на то, что в скором времени о смерти Гандзюк власти забудут. Также активистка призвала более внимательно относиться к выбору власти

Известная украинская девушка-волонтер Наталья Юсупова (Ветвицкая) прокомментировала смерть общественной активистки Екатерины Гандзюк. Она написала, что надеется на то, что все виновные в смерти активистки из Херсона будут наказаны. Свой пост Юсупова опбликовала на своей странице в Facebook.

"Мне пишут люди и спрашивают, почему я молчу по поводу гибели активистки Катерины Гандзюк. Да что сказать, беда… А Вы хотите, чтобы я, как и другие, произнесла пламенную речь с тысячами лайков и комментов, но завтра уже забыла бы об этом??", - написала Юсупова.

"Послушайте, вот эти методы устранения "непослушных", они же не сегодня в стране появились. Вчера эта " новость" облетела весь интернет, сотни постов политиков, чиновников, журналистов, активистов. Все кричат, бьют себя в грудь, а сегодня уже обсуждают что-то другое. Пройдёт месяц, и вообще забудут, ну разве, что будут использовать имя погибшей девушки в своих целях как давление на власть перед выборами. Все! И только родные, близкие и друзья будут жить с этим горем всегда.Я помню время, когда появилась новая полиция. Вот вспомните, как все ликовали и фоткались с каждым полицейским. Ещё я помню, как написала пост, что пока все делают селфи, другие спокойно себе нарушают, создают аварийные ситуации, воруют и т.д. Меня только ленивый не заплевал, а сейчас все те же люди проклинают полицию", - рассказала в публикации волонтер.

Также Наталья Юсупова призвала делать достойный выбор. По ее мнению, только в таком случае нас будет окружать достойная власть.

"Очень надеюсь, что виноватые в смерти Катерины, будут наказаны. Произойдёт это лишь в том случае, если люди не простят и не забудут", - резюмировала волонтер.

&quot;Не простят и не забудут&quot;: волонтер прокомментировала смерть Екатерины Гандзюк

Скришот (facebook.com/nataliya.vetvitskaya)

Ранее Юсупова прокомментировала решение Приходько уйти в политику.

Напомним, 4 ноября в Хмельницком состоялась акция памяти Гандзюк.

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины волонтерЕкатерина ГандзюкНаталья Юсупова
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