"Навіть не намагався допомогти": художник провів сміливий експеримент в Маріуполі

Ілюстративне фото (Styler, колаж)

Повз нього проходили перехожі і навіть мами з дітьми

Київський художник зважився на відважний експеримент у Маріуполі, в ході якого його на морозі прив'язали до стовпа, а на груди повісили табличку "православний". Про це повідомляє mrpl.city.

"Повз йшли перехожі, батьки з дітьми, проїжджали, сповільнюючи хід, машини, але ніхто не намагався мені допомогти і розв'язати. У трьох метрах від мене зупинився чоловік, справив малу нужду і пройшов мимо. Прямо до мене підійшла літня жінка, коментуючи те, що бачить, по телефону, прочитала напис на табличці і, голосячи, що коїться неподобство, пішла геть. Через 45 хвилин, коли я замерз, під'їхала машина і водій, підійшовши до мене, спитав, хто мене прив'язав. Я не міг йому відповісти. Мій рот був заклеєний. Чоловік не поспішав мене звільняти і заявив, що викличе поліцію. Потім він все-таки зняв скотч з мого обличчя й звільнив мене", - сказав художник Богдан Бунчак.

Пізніше він вирішив роз'яснити причину такого дивного рішення.

"У мене є передчуття, що в майбутньому Україну чекають конфлікти на релігійному ґрунті з участю радикалів", - підкреслив він.

Однак і на цьому перфоманс не закінчився. За його словами, правосуддя в Україні працює лише частково, тому вирішив представити кілька концепцій "стовпа ганьби". Можливими місцями встановлення могли стати Театральна і Грецька площа.

Фото: кадри перфомансу (mrpl.city)

Нагадаємо, в Чернігові колишнього засудженого прив'язали до стовпа разом з табличкою "Я ватник". Відповідне відео опубліковано місцевим жителем Олександром Тарнавським.

Раніше ми писали, що в Харкові жінку побили через зауваження щодо вигулу собак.

Відео: РБК-Україна