"Даже не пытался помочь": художник провел смелый эксперимент в Мариуполе

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Мимо него проходили прохожие и даже мамы с детьми

Киевский художник решился на отважный эксперимент в Мариуполе, в ходе которого его на морозе привязали к столбу, а на грудь повесили табличку "православный". Об этом сообщает mrpl.city.

"Мимо шли прохожие, родители с детьми, проезжали, замедляя ход, машины, но никто не пытался мне помочь и развязать. В трех метрах от меня остановился мужчина, справил малую нужду и прошел мимо. Прямо ко мне подошла пожилая женщина, комментируя то, что видит, по телефону, прочла надпись на табличке и, причитая, что творится безобразие, ушла прочь. Через 45 минут, когда я совсем замерз, подъехала машина и водитель, подойдя ко мне, спросил, кто меня привязал. Я не мог ему ответить. Мой рот был заклеен. Мужчина не спешил меня освобождать и заявил, что вызовет полицию. Потом он все-таки снял скотч с моего лица и отвязал меня", - сказал художник Богдан Бунчак.

Позже он решил разъяснить причину столь странного решения.

"У меня есть предчувствие, что в будущем Украину ждут конфликты на религиозной почве с участием радикалов", - подчеркнул он.

Однако и на этом перфоманс не закончился. По его словам, правосудие в Украине работает лишь частично, поэтому решил представить несколько концепций "столбов позора". Возможными местами установления могли стать Театральная и Греческая площадь.

Фото: кадры перфоманса (mrpl.city)

Напомним, в Чернигове бывшего осужденного привязали к столбу вместе с табличкой "Я ватник". Соответствующее видео опубликовано местным жителем Александром Тарнавским.

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Видео: РБК-Украина