"Не дарма підгодовували": знайшовся єдиний "фанат" РПЦ у Вселенському патріархаті

Фото: Софія Київська (Flickr.com/Tanya K.)

Діоклійський Калліст назвав надання автокефалії Філарету помилкою

Один митрополит Вселенського патріархату виступив із заявою про приналежність України до патріархату РПЦ. Прихильником інтересів Росії в наданні Україні автокефалії виступив Диоклийский Калліст. Про це написав політичний блогер і політтехнолог Олексій Голобуцький у своєму telegram-каналі.

"РПЦ знайшла-таки одного представника Вселенського патріархату, який зробив заяву на підтримку Кирила і проти Варфоломія — це митрополит Калліст", — пише Голобуцький.

Він також процитував слова митрополита, які говорять про його позицію.

"Хоча я і є митрополитом Вселенського патріархату, я абсолютно не згоден з позицією, яку зайняв патріарх Варфоломій. З усією належною повагою до мого патріарху я зобов'язаний сказати, що я згоден з вираженою Московським патріархатом думкою, що Україна належить до Російської церкви", — висловився Калліст.

Більше того, він пішов далі, назвавши помилкою Вселенського патріарха давати автокефалію двом раскольничьим єпископам Філарету і Макарію.

"Київська митрополія була передана з-під омофору Вселенського патріархату під омофор Московського патріархату. Це історичний факт — Україна належала і належить до Російської церкви. Тому я вважаю помилкою Вселенського патріарха давати автокефалію двом раскольничьим єпископам Філарету і Макарію", — сказав він.

Політтехнолог Олексій Голобуцький зазначив, що нарешті у РПЦ теж з'явилися свої шанувальники у Вселенському патріархаті.

"Не дарма його підгодовували з РФ останні 25 років: в Росію возили, іноді навіть забезпечували публікації в журналах РПЦ для підтримки гордого звання богослова. От і знадобився ресурс", — додав Голобуцький.

Скріншот публікації в t.me/allgolobutsky

Нагадаємо, що рятувальники забезпечують пожежну і техногенну безпеку в центрі Києва під час проведення Об'єднавчого собору.

Раніше ми публікували онлайн-трансляцію Об'єднавчого собору УПЦ в Києві.

Також ми писали, хто очолить нову українську церкву (документ).

Відео: РБК-Україна