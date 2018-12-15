"Не зря подкармливали": нашелся единственный "фанат" РПЦ во Вселенском патриархате

Фото: София Киевская (Flickr.com/Tanya K.)

Диоклийский Каллист назвал предоставление автокефалии Филарету ошибкой

Один митрополит Вселенского патриархата выступил с заявлением о принадлежности Украины к патриархату РПЦ. Сторонником интересов России в предоставлении Украине автокефалии выступил Диоклийский Каллист. Об этом написал политический блогер и политтехнолог Алексей Голобуцкий в своем telegram-канале.

"РПЦ нашла-таки одного представителя Вселенского патриархата, который сделал заявление в поддержку Кирилла и против Варфоломея — это митрополит Каллист", — пишет Голобуцкий.

Он также процитировал слова митрополита, которые говорят о его позиции.

"Хотя я и являюсь митрополитом Вселенского патриархата, я совершенно не согласен с позицией, которую занял патриарх Варфоломей. Со всем должным уважением к моему патриарху я обязан сказать, что я согласен с выраженным Московским патриархатом мнением, что Украина относится к Русской церкви", — выразился Каллист.

Более того, он пошел дальше, назвав ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию.

"Киевская митрополия была передана из-под омофора Вселенского патриархата под омофор Московского патриархата. Это исторический факт — Украина относилась и относится к Русской церкви. Поэтому я считаю ошибкой Вселенского патриарха давать автокефалию двум раскольничьим епископам Филарету и Макарию", — сказал он.

Политтехнолог Алексей Голобуцкий отметил, что наконец-то у РПЦ тоже появились свои поклонники во Вселенском патриархате.

"Не зря его подкармливали с РФ последние лет 25: в Россию возили, иногда даже обеспечивали публикации в журналах РПЦ для поддержания гордого звания богослова. Вот и пригодился ресурс", — добавил Голобуцкий.

Скриншот публикации в t.me/allgolobutsky

Напомним, что спасатели обеспечивают пожарную и техногенную безопасность в центре Киева во время проведения Объединительного собора.

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Видео: РБК-Украина