Онлайн-трансляция Объединительного собора УПЦ в Киеве (видео)

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15 декабря в церкви Софии Киевской проходит Всеукраинский Православный Объединительный собор УПЦ, на котором объявят о создании новой поместной церкви, а также изберут ее главу. На странице президента Украины Петра Порошенко в Facebook появилась онлайн-трансляция мероприятия.
Видео: (facebook.com/petroporoshenko)
Напомним, что из-за объединительного собора в центре Киева усилили меры безопасности украинских православных церквей. На въездах в центр Киева дежурят усиленные экипажи полиции.
Также мы писали, что Ирина Геращенко рассказала о происходящем возле Софии Киевской перед началом собора. Она отметила, что возле церкви собралось много мирян и военных капелланов Украинской Православной церкви.
Ранее на Объединительном соборе заметили представителей Московского патриархата.
Видео: РБК-Украина