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Онлайн-трансляція Об'єднавчого собору УПЦ в Києві (відео)

STYLERЖиття    15.12.2018 - 11:49
Онлайн-трансляція Об'єднавчого собору УПЦ в Києві (відео)
Фото: (РБК-Україна/Віталій Носач)

Повне відео можна буде подивитися після закінчення прямого ефіру

15 грудня в церкві Софії Київської проходить Всеукраїнський Православний Об'єднавчий собор УПЦ, на якому оголосять про створення нової помісної церкви, а також оберуть голову. На сторінці президента України Петра Порошенка в Facebook з'явилася онлайн-трансляція заходу.

Відео: (facebook.com/petroporoshenko)

Нагадаємо, що через об'єднавчий собор в центрі Києва посилили заходи безпеки українських православних церков. На в'їздах в центр Києва чергують посилені екіпажі поліції.

Також ми писали, що Ірина Геращенко розповіла про те, що відбувається біля Софії Київської перед початком собору. Вона зазначила, що біля церкви зібралося багато мирян і військових капеланів Української Православної церкви.

Раніше на Об'єднавчому соборі помітили представників Московського патріархату.

 

 

Відео: РБК-Україна

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