Безглузда премія: Муракамі номінували за найгірший опис сексу в літературі

Фото: Харукі Муракамі (lifehacker.ru)

Харукі Муракамі потрапив у номінацію завдяки своєму недавньому твору під назвою "Вбивство командора"

3 грудня пройде вручення премії за найгірший опис сексу в літературі. І в цьому році вже втретє на цю нагороду номінують Харукі Муракамі, японського письменника і перекладача. Як повідомляє "The Guardian", в цьому "змаганні" беруть участь сім письменників, і всі вони чоловіки.

Харукі Муракамі потрапив у цей список завдяки своєму недавньому твору під назвою "Вбивство командора", який вийшов в тираж в 2017 року. Перекладу роману на російську мову ще немає, але є фрагмент тексту, завдяки якому автора номінували на цю "нагороду":

"Моя еякуляція була бурхливою і багаторазової. Знову і знову насіння лилося з мене, переповнюючи її вагіну і роблячи простирадла липкими. Я ніяк не міг зупинитися. Я боявся, що якщо це продовжиться, в мені нічого не залишиться. Юдзу весь цей час спала глибоким сном, не видаючи ні звуку не було чутно навіть її дихання. Але її геніталії обхопили мої і не відпускали. Як ніби вони володіли власною непохитною волею і вирішили вичавити з мого тіла все до останньої краплі", - написано в текстi.

Незважаючи на номінацію в такому жартівливому змаганні, варто пам'ятати, що Харукі Муракамі – один з найпопулярніших авторів сучасності. І крім цієї безглуздої "премії", він неодноразово був номінований на Нобелівську премію з літератури".

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