Нелепая премия: Мураками номинировали за худшее описание секса в литературе

Фото: Харуки Мураками (lifehacker.ru)

Харуки Мураками попал в номинацию благодаря своему недавнему произведению под названием "Убийство командора"

3 декабря пройдет вручение премии за худшее описание секса в литературе. И в этом году уже в третий раз на эту награду номинируют Харуки Мураками, японского писателя и переводчика. Как сообщает "The Guardian", в этом "соревновании" участвуют семь писателей, и все они мужчины.

Харуки Мураками попал в этот список благодаря своему недавнему произведению под названием "Убийство командора", которое вышло в тираж в 2017 года. Перевода романа на русский язык еще нет, но есть фрагмент текста, благодаря которому автора номинировали на эту "награду":

"Моя эякуляция была бурной и многократной. Снова и снова семя лилось из меня, переполняя ее вагину и делая простыни липкими. Я никак не мог остановиться. Я боялся, что если это продолжится, во мне ничего не останется. Юдзу все это время спала глубоким сном, не издавая ни звука, — не было слышно даже ее дыхания. Но ее гениталии обхватили мои и не отпускали. Как будто они обладали собственной непоколебимой волей и решили выжать из моего тела все до последней капли", - написано в тексте.

Несмотря на номинацию в таком шутливом соревновании, стоит помнить, что Харуки Мураками – один из самых популярных авторов современности. И кроме этой нелепой "премии", он неоднократно был номинирован на "Нобелевскую премию по литературе".

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