Не можна заразитися в транспорті: у Супрун розвіяли міфи про серйозну хворобу

Фото: Міфи про туберкульоз (колаж РБК-Україна)

Навколо туберкульозу панує багато міфів, у які продовжують вірити, кажуть у МОЗ

Туберкульоз – серйозна хвороба, проте про неї в інтернеті є безліч недостовірної інформації.

Експерти ГО "Інфекційний контроль в Україні" розповіли про туберкульоз факти, які викликають багато дискусій. Проте ці факти все ж давно доведені наукою, в той час як багато людей продовжують вірити багатьом міфам про цю хворобу. Про це пишуть на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Міф 1. Туберкульозом можна заразитися при користуванні особистими речами хворого. Наприклад, книгами, посудом. Або коли їдять їжу, яку приготував хворий на туберкульоз.

Правда. Насправді заразитися такими способами не можна. Туберкульоз здоровим від хворого передається через повітря, якщо перебувати у приміщенні довго разом із людиною, яка довго не лікується і часто кашляє.

Міф 2. Щоб не захворіти на туберкульоз, треба лише частіш мити руки і прибирати там, де багато людей.

Правда. Прибирати й мити руки справді треба. Це допомагає уникнути багатьох хвороб. Проте не захворіти на туберкульоз допомогти не зможе. Ця хвороба передається повітрям, тому треба частіше провітрювати приміщення. У лікарнях, де знаходяться такі хворі, регулярно також проводять і опромінення ультрафіолетом. Важливо: найкраще спілкуватися із хворим на туберкульоз не у приміщенні, а на відкритому повітрі, оскільки там туберкульоз, як правило, не передається.

Фото: Люди часто вдаються до самолікування і дуже запускають хворобу (moz.gov.ua)

Міф 3. Соромно підхопити туберкульоз і хворіти ним, бо це хвороба тих, хто веде неправильний спосіб життя.

Правда. На туберкульоз частіше хворіють шахтарі, медики, металурги, військові, безробітні, безпритульні, ув’язнені, тощо. Тобто певні умови дійсно грають роль. Також ризики захворіти на тубурекульоз збільшує наявна ВІЛ-інфекція, діабет, онкологія. Великий ризик також мають ті, кому провели трансплантацію кісткового мозку. Але від цієї хвороби не застрахований практично ніхто, тому хворіти на туберкульоз – аж ніяк не соромно.

Міф 4. За СРСР туберкульоз суворо контролювали, адже всіх примушували робити флюорографію. Із туберкульозом виникли проблеми, бо радянську диспансерну систему зруйнували.

Правда. Рівень захворюваності на туберкульоз в Україні перебуває на рівні 1980-х років 20-го сторіччя. Це – у 2-3 рази нижчі показники, ніж у 60-70-х роках. Інша справа, що в ті часи неконтрольовано застосовували антибіотики. В результаті у багатьох виробилася стійкість до певних препаратів.

Флюорографія грудної клітини – не такий ефективний метод виявлення туберкульоз та ряду інших хвороб, як багато хто думає. Наука не стоїть на місці, і зараз в наявності є надійні і оперативні методи діагностики. Наприклад, радіологічна і лабораторна діагностики, які виявляють недугу вчасно.

Міф 5. Хворий на туберкульоз становить величезну небезпеку для оточуючих його людей.

Правда. Небезпеку для людей становить тільки пацієнт із туберкульозом легень, яка кашляє і при цьому не отримує ніякого лікування. Вже через кілька тижнів після початку правильного лікування вона вже не зможе когось заразити, хоча в той же час в аналізах видно, що збудник хвороби ще лишається в її організмі.

Міф 6. Туберкульозом будь-хто може заразитися у громадському транспорті, ресторані, кафе або супермаркеті.

Фото: Заразитися туберкульозом у громадському транспорті навряд чи можна, а хворого не завжди потрібно ізолювати від соціуму, кажуть експерти (pixabay.com)

Правда. Ця хвороба поширюється не так швидко, як ряд інших інфекцій. Зазвичай ним заражаються ті, хто проводить із хворим справді тривалий час. Приблизна межа – 8 годин щодня упродовж трьох місяців до початку лікування. Тож наражаються на ризик саме ті, хто живе чи працює із людиною, яка довго кашляє, але не обстежується та не отримує правильного лікування.

Мало хто знає, що велика кількість дорослих людей вже інфікована туберкульозом. 90% з них ніколи не захворіє – природний протитуберкульозний імунітет у них дуже сильний.

Міф 7. Туберкульоз треба лікувати тільки в лікарні. Пацієнта треба ізолювати.

Правда. Насправді краще лікування цієї недуги – це щодня приймати препарати під контролем медичного працівника пацієнтом вдома. Пацієнт завжди може прийти до медичного закладу, де йому дадуть ліки, передбачені для нього безкоштовно і які закуповуються державою. Пацієнт, який правильно лікується, ніякої ізоляції не потребує.

Лікують туберкульоз довго: від шести до 20 місяців. У певних випадках госпіталізація потрібна, але далеко не завжди.

Міф 8. Якщо хтось вже захворів на туберкульоз, то недуга лишиться у нього назавжди.

Правда. Навіть тяжкі випадки цієї хвороби добре лікуються. Звісно, найкраще звернутися за лікуванням якнайшвидше. На жаль, багато людей або зовсім не лікуються, або вдаються до народних методів, які насправді не діють, а часто навіть призводять до серйозних ускладнень. Тому найперше треба звернутися до лікаря. Тим більше, що усі хворі на туберкульоз зараз вже забезпечуються безкоштовними ліками.

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