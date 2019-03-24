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Найвищий рівень в Європі: Супрун назвала причини епідемій в Україні

STYLERЖиття    24.03.2019 - 09:13
Найвищий рівень в Європі: Супрун назвала причини епідемій в Україні
Уляна Супрун (фото: РБК-Україна)

Супрун назвала основну причину високого рівня захворюваності українців на кір та туберкульоз

Уляна Супрун розповіла, чому в Україні високий відсоток захворюваності на кір, туберкульоз та інші небезпечні хвороби. За її словами, одна з основних причин полягає у тому, що протягом багатьох років тривала антивакцинаторська кампанія, яка пропагувалася Росією.

"Ми - європейці. У нас так само, як у Румунії або в Грузії, або в Італії є спалах кору. Тому що 10 років була кампанія антивакцинаторська, яка багато разів йшла від нашого не дуже "братнього" народу - Росії, який хотів, щоб українці не вакцинувалися. А в нас є проблема через те, що люди не вакцинувалися", - розповіла Супрун у інтерв'ю "Радіо Свобода".

Найвищий рівень в Європі: Супрун назвала причини епідемій в Україні

Уляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Також Супрун зауважила, що в Україні найвищий рівень в Європі по туберкульозу та ВІЛ/СНІДу.

"Вищий рівень є в Молдові, в Росії. І знову багато цього було через культурні проблеми - люди не мали доступу до медичної допомоги, не могли тестуватися, чи у них є ВІЛ, тоді не було ліків. Це такі хвороби, що цей прошарок суспільства, який більшістю хворіє на ці хвороби, не були дуже включені до медичної сфери", - відзначила вона.

Зараз держава, за словами міністра, працює по-іншому: існують окремі програми, щоб взнати, хто і як має ті хвороби, і їм надати допомогу.

Раніше Супрун заявила, що її бере злість, коли вона зустрічає реакцію українців, виражену в бажанні покинути країну, якщо на виборах переможе певний кандидат.

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