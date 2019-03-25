Нельзя заразиться в транспорте: у Супрун развеяли мифы о серьезной болезни

Фото: Мифы о туберкулезе (коллаж РБК-Украина)

Вокруг туберкулеза царит много мифов, в которые продолжают верить, говорят в Минздраве

Туберкулез – серьезная болезнь, однако о ней в интернете есть множество недостоверной информации.

Эксперты ОО "Инфекционный контроль в Украине" рассказали о туберкулезе факты, которые вызывают много дискуссий. Однако эти факты все же давно доказаны наукой, в то время как многие люди продолжают верить многим мифам об этой болезнт. Об этом пишут на сайте Минздрава.

Миф 1. Туберкулезом можно заразиться при пользовании личными вещами больного. Например, книгами, посудой. Или когда едят пищу, которую приготовил больной туберкулезом.

Правда. На самом деле заразиться такими способами нельзя. Туберкулез здоровым от больного передается через воздух, если находиться в помещении долго вместе с человеком, который долго не лечится и часто кашляет.

Миф 2. Чтобы не заболеть туберкулезом, надо только чаще мыть руки и убирать там, где много людей.

Правда. Убирать и мыть руки действительно надо. Это помогает избежать многих болезней. Однако не заболеть туберкулезом помочь не сможет. Эта болезнь передается по воздуху, поэтому надо чаще проветривать помещение. В больницах, где находятся такие больные, регулярно также проводят и облучения ультрафиолетом. Важно: лучше всего общаться с больным туберкулезом не в помещении, а на открытом воздухе, поскольку там туберкулез, как правило, не передается.

Фото: Люди часто прибегают к самолечению и очень запускают болезнь (moz.gov.ua)

Миф 3. Стыдно подхватить туберкулез и болеть им, потому что это болезнь тех, кто ведет неправильный образ жизни.

Правда. Туберкулезом чаще болеют шахтеры, медики, металлурги, военные, безработные, бездомные, заключенные, и тому подобное. То есть определенные условия действительно играют роль. Также риски заболеть тубурекульоз увеличивает имеющаяся ВИЧ-инфекция, диабет, онкология. Большой риск имеют те, кому провели трансплантацию костного мозга. Но от этой болезни не застрахован практически никто, поэтому болеть туберкулезом – отнюдь не стыдно.

Миф 4. При СССР туберкулез строго контролировали, ведь всех заставляли делать флюорографию. С туберкулезом возникли проблемы, потому что советскую диспансерную систему разрушили.

Правда. Уровень заболеваемости туберкулезом в Украине находится на уровне 1980-х годов 20-го века. Это – в 2-3 раза ниже показателем, чем в 60-70-х годах. Другое дело, что в те времена неконтролируемо применяли антибиотики. В результате у многих выработалась устойчивость к определенным препаратам.

Флюорография грудной клетки – не такой эффективный метод выявления туберкулеза и ряда других болезней, как многие думают. Наука не стоит на месте, и сейчас в наличии есть надежные и оперативные методы диагностики . Например, радиологическая и лабораторная диагностики, которые обнаруживают недуг вовремя.

Миф 5. Больной туберкулезом представляет огромную опасность для окружающих его людей.

Правда. Опасность для людей представляет только пациент с туберкулезом легких, который кашляет и при этом не получает никакого лечения. Уже через несколько недель после начала правильного лечения он уже не сможет кого-то заразить, хотя в то же время в анализах видно, что возбудитель болезни еще остается в его организме.

Миф 6. Туберкулезом любой может заразиться в общественном транспорте, ресторане, кафе или супермаркете.

Фото: Заразиться туберкулезом в общественном транспорте вряд ли можно, а больного не всегда нужно изолировать от социума, говорят эксперты (pixabay.com)

Правда. Эта болезнь распространяется не так быстро, как ряд других инфекций. Обычно им заражаются те, кто проводит с больным действительно длительное время. Примерная граница – 8 часов ежедневно в течение трех месяцев до начала лечения. Поэтому подвергаются риску именно те, кто живет или работает с человеком, который долго кашляет, но не обследуется и не получает правильного лечения.

Мало кто знает, что большое количество взрослых людей уже инфицированы туберкулезом. 90% из них никогда не заболеет – природный противотуберкулезный иммунитет у них очень сильный.

Миф 7. Туберкулез надо лечить только в больнице. Пациента нужно изолировать.

Правда. На самом деле лучшее лечение этой болезни – это ежедневно принимать препарат под контролем медицинского работника пациентом дома. Пациент всегда может прийти в медицинское учреждение, где ему дадут лекарства, предусмотренные для него бесплатно и которые закупаются государством. Пациент, который правильно лечится, в изоляции не нуждается.

Лечат туберкулез долго: от шести до двадцати месяцев. В определенных случаях госпитализация нужна, но далеко не всегда.

Миф 8. Если кто-то уже заболел туберкулезом, то болезнь останется у него навсегда.

Правда. Даже тяжелые случаи этой болезни хорошо лечатся. Конечно, лучше всего обратиться за лечением как можно быстрее. К сожалению, многие люди либо совсем не лечатся, либо прибегают к народным методам, которые на самом деле не действуют, а часто даже приводят к серьезным осложнениям. Поэтому в первую очередь надо обратиться к врачу. Тем более, что все больные туберкулезом сейчас уже обеспечиваются бесплатными лекарствами.

Напомним, ранее Супрун назвала причины эпидемий в Украине. По ее словам, Украина, к сожалению, на данный момент занимает одно из первых мест в Европе по заболеваемости на ряд опасных болезней.

Кроме того, и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сделала сильное заявление о выборах президента Украины.