Неочевидні речі, які вам точно знадобляться взимку вдома: що потрібно купити

Найпростіші речі, якими потрібно запастися - це обігрівачі, теплі ковдри та інші джерела тепла. Але є і менш очевидні речі, які вам можуть знадобитися взимку.

В Україні почалася осінь і прийшли перші холоди. І всіх жителів нашої країни закликають підготуватися до зими, яка може стати справжнім випробуванням через ризик опинитися без опалення, гарячої води, електроенергії та зв'язку.

Приготування їжі

При відсутності газу або електроенергії питання про те, як же приготувати гарячу їжу постане дуже швидко. І тут прийдуть на допомогу чудеса техніки.

Якщо не буде газу, то вас врятує електроплитка, електродуховка або ж універсальний кухонний агрегат - мультиварка. Остання особливо зручна, бо в ній можна швидко приготувати практично будь-яку страву - від супу до пирога. Її можна переносити з собою і швидкість приготування будь-яких страв - від 20 хвилин до години.

Також вам точно стане в пригоді електрочайник, електрокавоварка і кип'ятильник.

Якщо ж не буде і газу, і електрики, то єдиний вихід - туристичний пальник. Вони бувають різних видів і найчастіше обігріваються газом з балона. Вартість такого пальника коливається до 400 гривень до декількох тисяч гривень. Є навіть універсальні моделі, які допоможуть не тільки їжу приготувати, але і протопити приміщення.

Якщо у вас є хоча б невеликий двір біля будинку, то купіть невеликий мангал. Хоча б складаний. Якщо буде зовсім туго, навіть такий спосіб допоможе вам приготувати їжу.

Фото: Термоси взимку можуть стати відмінним незамінними в будинку (freepik_com)

Освітлення в будинку

Газ є, але немає світла? Сумно, але хоча б тепло. Однак взимку в непроглядній пітьмі теж сумно. Тому варто запастися альтернативними джерелами світла.

Найпростіше - ліхтарики з батарейками та свічки. Свічки є в продажу абсолютно скрізь і варто зробити хоча б мінімальний запас. А потім розподілити його по кімнатах, разом із сірниками, щоб не бігати в темряві в пошуках.

Як варіант - зараз є довгограючі свічки, в тому числі й спеціальні, для військових - вона не коптить, не димить, на ній можна зігріти їжу і навіть трохи зігрітися. Горить вона 6 годин.

Ліхтарики теж є різні - від найпростіших кишенькових до потужних освітлювальних, яких навіть з батарейками вистачить надовго.

Далі йдуть більш дорогі варіанти - гасова лампа і світлодіодні лампи, які можуть працювати довго без підзарядки. В Інтернеті такі лампи називаються туристичні. А для гасової лампи доведеться запастися і гасом.

Ну і найдорожчий варіант - купити невеликий генератор. Вони бувають різні й вартість теж у них різна. Найпростіший генератор, який допоможе включити пару лампочок, чайник - обійдеться в кілька тисяч гривень.

Фото: замість купи пледів купіть один теплий спальник (freepik_com)

Гаджети

На жаль, зарядити телефони, планшети, комп'ютери при відсутності електроенергії буде непросто. Але протриматися день або два, поки ремонтують електромережі або поки ви евакуюєтеся в більш безпечне місце, вам допоможуть павербанки.

Вибирайте ті, де можна зарядити відразу два пристрої й відповідно - досить потужні. Зараз асортимент павербанків величезний у всіх магазинах і ціни - для будь-якого гаманця.

Але така річ вам точно стане в пригоді взимку, та й не тільки. Оскільки сучасні гаджети заряд батареї тримають недовго. Особливо, якщо весь час читати в них новини.

Корисні штуки для дому

Що вам точно знадобиться ще - це різні розумні досягнення, які вже давно є у нашому побуті. Наприклад, термоси та термокружки. У великий термос можна зробити чай і пити його, щоб зігрітися, протягом декількох годин. Термокружка також буде тримати тепло ваших напоїв. А ще є термоси для їжі - теж зручна штука.

На самий крайній випадок, з великим термосом можна прогулятися до найближчого працюючого кафе або до друзів в сусідньому районі, де є світло - і набрати окропу додому.

Найпростіший спосіб зігрітися вночі в ліжку - купити електропростирадло або електроковдру. А щоб цей ефект був краще - вам точно стане в пригоді спальник. Справжній, такий як використовують туристи в горах. У ньому дійсно спати буде тепліше.

Також варто змінити власним звичкам і навчитися ходити вдома в комфортних і теплих речах - термобілизні, в'язаних бабусиних шкарпетках, теплих волохатих тапочках, флісових піжамах і махрових халатах. Віддавайте перевагу натуральним тканинам - вони краще тримають тепло.

Навіть звичайні грілки можуть стати корисними - ними можна зігріти ліжко. Або робоче місце в будинку. За старих часів наші предки нагрівали на вогні цеглу і ними гріли ліжка.

Пухнасті пледи, килими на стінах і на підлозі - вельми ефективні взимку. "Гола" кімната остигає максимум за 1-2 години, а з купою текстилю тепло протримається до 6 годин. Як варіант - закрийте підлогу неопреновим покриттям - такі килимки не пропускають повітря і допоможуть зберегти тепло.

Фото: теплий килим і тапочки стануть вашими друзями взимку (pixabay.com)

Ще одне корисне пристосування, яке активно використовують любителі туризму і військові - одноразовий душ. Запасіть на зиму кілька штук, адже при відсутності електроенергії та газу помитися буде вельми непросто.

У хід піде все - одноразовий душ, сухі шампуні та все антибактерицидні гелі, які ми не використали під час пандемії коронавірусу.

Ще вам знадобиться невелика сумка-холодильник - щоб зберегти продукти, що швидко псуються, без холодильника. І звичайно ж - запас води. Просто поставте кілька запечатаних пляшок в темному і прохолодному місці - вона не псується довго.

Бажано ще мати фільтр для води, типу туристичного. Оскільки з водою з крана при відключенні електроенергії теж можуть виникнути проблеми.