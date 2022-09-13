Неочевидные вещи, которые вам точно понадобятся зимой дома: что нужно купить

Самые простые вещи, которыми нужно запастись - это обогреватели, теплые одеяла и другие источники тепла. Но есть и менее очевидные вещи, которые вам могут понадобиться зимой.

В Украине началась осень и пришли первые холода. И всех жителей нашей страны призывают подготовиться к зиме, которая может стать настоящим испытанием из-за риска оказаться без отопления, горячей воды, электроэнергии и связи.

Приготовление пищи

При отсутствии газа или электроэнергии вопрос о том, как же приготовить горячую еду встанет очень быстро. И тут придут на помощь чудеса техники.

Если не будет газа, то вас спасет электроплитка, электродуховка или же самый универсальный кухонный агрегат - мультиварка. Последняя особенно удобна, так как в ней можно быстро приготовить практически любое блюдо - от супа до пирога. Ее можно переносить с собой и скорость приготовления любых блюд - от 20 минут до часа.

Также вам точно пригодится электрочайник, электрокофеварка и кипятильник.

Если же не будет и газа, и электрики, то единственный выход - туристическая горелка. Они бывают разных видов и чаще всего обогреваются газом из баллона. Стоимость такой горелки колеблется до 400 гривен до нескольких тысяч гривен. Есть даже универсальные модели, которые помогут не только еду приготовить, но и протопить помещение.

Если у вас есть хотя бы небольшой двор возле дома, то купите небольшой мангал. Хотя бы складной. Если будет совсем туго, даже такой способ поможет вам приготовить пищу.

Фото: Термосы зимой могут стать отличным незаменимыми в доме (freepik_com)

Освещение в доме

Газ есть, но нет света? Печально, но хотя бы тепло. Однако зимой в кромешной тьме тоже грустно. Поэтому стоит запастись альтернативными источниками света.

Самое простое - фонарики с батарейками и свечи. Свечи есть в продаже абсолютно везде и стоит сделать хотя бы минимальный запас. А потом распределить его по комнатам, вместе со спичками, чтобы не бегать в темноте в поисках.

Как вариант - сейчас есть долгоиграющие свечи, в том числе и специальные, для военных - она не коптит, не дымит, на ней можно согреть еду и даже немного согреться. Горит она 6 часов.

Фонарики тоже есть разные - от самых простых карманных до мощных осветительных, которых даже с батарейками хватит надолго.

Далее идут более дорогие варианты - керосиновая лампа и светодиодные лампы, которые могут работать долго без подзарядки. В интернете такие лампы называются туристические. А для керосиновой лампы придется запастись и керосином.

Ну и самый дорогой вариант - купить небольшой генератор. Они бывают разные и стоимость тоже у них разная. Самый простой генератор, который поможет включить пару лампочек, чайник - обойдется в несколько тысяч гривен.

Фото: Вместо кучи пледов купите один теплый спальник (freepik_com)

Гаджеты

Увы, зарядить телефоны, планшеты, компьютеры при отсутствии электроэнергии будет непросто. Но продержаться день или два, пока ремонтируют электросети или пока вы эвакуируетесь в более безопасное место, вам помогут павербанки.

Выбирайте те, где можно подзарядить сразу два устройства и соответственно - достаточно мощные. Сейчас ассортимент павербанков огромный во всех магазинах и цены - для любого кошелька.

Но такая вещь вам точно пригодится зимой, да и не только. Так как современные гаджеты заряд батареи держат недолго. Особенно, если все время читать в них новости.

Полезные штуки для дома

Что вам точно пригодится еще - это различные умные достижения, которые есть в нашем быту давно. Например, термосы и термокружки. В большой термос можно сделать чай и пить его, чтобы согреться, в течение нескольких часов. Термокружка также будет держать тепло ваших напитков. А еще есть термосы для пищи - тоже удобная штука.

На самый крайний случай, с большим термосом можно прогуляться до ближайшего работающего кафе или к друзьям в соседнем районе, где есть свет - и набрать кипятка домой.

Самый простой способ согреться ночью в постели - купить электропростынь или электроодеяло. А чтобы этот эффект был лучше - вам точно пригодится спальник. Настоящий, такой как используют туристы в горах. В нем действительно спать будет теплее.

Также стоит изменить собственным привычкам и научиться ходить дома в комфортных и теплых вещах - термобелье, вязанных бабушкиных носках, теплых мохнатых тапочках, флисовых пижамах и махровых халатах. Отдавайте предпочтение натуральным тканям - они лучше держат тепло.

Даже обычные грелки могут стать полезными - ими можно согреть кровать. Или рабочее место в доме. В старину наши предки нагревали на огне кирпичи и ими грели кровати.

Пушистые пледы, ковры на стенах и на полу - весьма эффективны зимой. "Голая" комната остывает максимум за 1-2 часа, а с кучей текстиля тепло продержится до 6 часов. Как вариант - закройте пол неопреновым покрытием - такие коврики не пропускают воздух и помогут сохранить тепло.

Фото: Теплый ковер и тапочки станут вашими друзьями зимой (pixabay.com)

Еще одно полезное приспособление, которое активно используют любители туризма и военные - одноразовый душ. Запасите на зиму несколько штук, ведь при отсутствии электроэнергии и газа помыться будет весьма непросто.

В ход пойдет все - одноразовый душ, сухие шампуни и все антибактерицидные гели, которые мы не использовали во время пандемии коронавируса.

Еще вам пригодится небольшая сумка-холодильник - чтобы сохранить быстро портящиеся продукты без холодильника. И конечно же - запас воды. Просто поставьте несколько запечатанных бутылок в темном и прохладном месте - она не портится долго.

Желательно еще иметь фильтр для воды, типа туристического. Так как с водой из крана при отключении электроэнергии тоже могут возникнуть проблемы.