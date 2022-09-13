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Неочевидные вещи, которые вам точно понадобятся зимой дома: что нужно купить

Новина українською →
Вторник 13 сентября 2022 09:50
Неочевидные вещи, которые вам точно понадобятся зимой дома: что нужно купить Фото: Какие нечевидные вещи вам точно пригодятся этой зимой (freepik_com)
Автор: Анна Шиканова

В Украине началась осень и пришли первые холода. И всех жителей нашей страны призывают подготовиться к зиме, которая может стать настоящим испытанием из-за риска оказаться без отопления, горячей воды, электроэнергии и связи.

Самые простые вещи, которыми нужно запастись - это обогреватели, теплые одеяла и другие источники тепла. Но есть и менее очевидные вещи, которые вам могут понадобиться зимой.

Какими вещами стоит запастись на зиму - читайте в материале Styler ниже.

Приготовление пищи

При отсутствии газа или электроэнергии вопрос о том, как же приготовить горячую еду встанет очень быстро. И тут придут на помощь чудеса техники.

Если не будет газа, то вас спасет электроплитка, электродуховка или же самый универсальный кухонный агрегат - мультиварка. Последняя особенно удобна, так как в ней можно быстро приготовить практически любое блюдо - от супа до пирога. Ее можно переносить с собой и скорость приготовления любых блюд - от 20 минут до часа.

Также вам точно пригодится электрочайник, электрокофеварка и кипятильник.

Если же не будет и газа, и электрики, то единственный выход - туристическая горелка. Они бывают разных видов и чаще всего обогреваются газом из баллона. Стоимость такой горелки колеблется до 400 гривен до нескольких тысяч гривен. Есть даже универсальные модели, которые помогут не только еду приготовить, но и протопить помещение.

Если у вас есть хотя бы небольшой двор возле дома, то купите небольшой мангал. Хотя бы складной. Если будет совсем туго, даже такой способ поможет вам приготовить пищу.

Неочевидные вещи, которые вам точно понадобятся зимой дома: что нужно купить

Фото: Термосы зимой могут стать отличным незаменимыми в доме (freepik_com)

Освещение в доме

Газ есть, но нет света? Печально, но хотя бы тепло. Однако зимой в кромешной тьме тоже грустно. Поэтому стоит запастись альтернативными источниками света.

Самое простое - фонарики с батарейками и свечи. Свечи есть в продаже абсолютно везде и стоит сделать хотя бы минимальный запас. А потом распределить его по комнатам, вместе со спичками, чтобы не бегать в темноте в поисках.

Как вариант - сейчас есть долгоиграющие свечи, в том числе и специальные, для военных - она не коптит, не дымит, на ней можно согреть еду и даже немного согреться. Горит она 6 часов.

Фонарики тоже есть разные - от самых простых карманных до мощных осветительных, которых даже с батарейками хватит надолго.

Далее идут более дорогие варианты - керосиновая лампа и светодиодные лампы, которые могут работать долго без подзарядки. В интернете такие лампы называются туристические. А для керосиновой лампы придется запастись и керосином.

Ну и самый дорогой вариант - купить небольшой генератор. Они бывают разные и стоимость тоже у них разная. Самый простой генератор, который поможет включить пару лампочек, чайник - обойдется в несколько тысяч гривен.

Неочевидные вещи, которые вам точно понадобятся зимой дома: что нужно купить

Фото: Вместо кучи пледов купите один теплый спальник (freepik_com)

Гаджеты

Увы, зарядить телефоны, планшеты, компьютеры при отсутствии электроэнергии будет непросто. Но продержаться день или два, пока ремонтируют электросети или пока вы эвакуируетесь в более безопасное место, вам помогут павербанки.

Выбирайте те, где можно подзарядить сразу два устройства и соответственно - достаточно мощные. Сейчас ассортимент павербанков огромный во всех магазинах и цены - для любого кошелька.

Но такая вещь вам точно пригодится зимой, да и не только. Так как современные гаджеты заряд батареи держат недолго. Особенно, если все время читать в них новости.

Полезные штуки для дома

Что вам точно пригодится еще - это различные умные достижения, которые есть в нашем быту давно. Например, термосы и термокружки. В большой термос можно сделать чай и пить его, чтобы согреться, в течение нескольких часов. Термокружка также будет держать тепло ваших напитков. А еще есть термосы для пищи - тоже удобная штука.

На самый крайний случай, с большим термосом можно прогуляться до ближайшего работающего кафе или к друзьям в соседнем районе, где есть свет - и набрать кипятка домой.

Самый простой способ согреться ночью в постели - купить электропростынь или электроодеяло. А чтобы этот эффект был лучше - вам точно пригодится спальник. Настоящий, такой как используют туристы в горах. В нем действительно спать будет теплее.

Также стоит изменить собственным привычкам и научиться ходить дома в комфортных и теплых вещах - термобелье, вязанных бабушкиных носках, теплых мохнатых тапочках, флисовых пижамах и махровых халатах. Отдавайте предпочтение натуральным тканям - они лучше держат тепло.

Даже обычные грелки могут стать полезными - ими можно согреть кровать. Или рабочее место в доме. В старину наши предки нагревали на огне кирпичи и ими грели кровати.

Пушистые пледы, ковры на стенах и на полу - весьма эффективны зимой. "Голая" комната остывает максимум за 1-2 часа, а с кучей текстиля тепло продержится до 6 часов. Как вариант - закройте пол неопреновым покрытием - такие коврики не пропускают воздух и помогут сохранить тепло.

Неочевидные вещи, которые вам точно понадобятся зимой дома: что нужно купить

Фото: Теплый ковер и тапочки станут вашими друзьями зимой (pixabay.com)

Еще одно полезное приспособление, которое активно используют любители туризма и военные - одноразовый душ. Запасите на зиму несколько штук, ведь при отсутствии электроэнергии и газа помыться будет весьма непросто.

В ход пойдет все - одноразовый душ, сухие шампуни и все антибактерицидные гели, которые мы не использовали во время пандемии коронавируса.

Еще вам пригодится небольшая сумка-холодильник - чтобы сохранить быстро портящиеся продукты без холодильника. И конечно же - запас воды. Просто поставьте несколько запечатанных бутылок в темном и прохладном месте - она не портится долго.

Желательно еще иметь фильтр для воды, типа туристического. Так как с водой из крана при отключении электроэнергии тоже могут возникнуть проблемы.

Кстати, ранее мы рассказывали о том, какие вещи обязательно нужно запасти на зиму.

А также мы писали о том, как качественно и быстро утеплить окна в квартире.

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