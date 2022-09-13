Неочевидні речі, які вам точно знадобляться взимку вдома: що потрібно купити

Приготування їжі

При відсутності газу або електроенергії питання про те, як же приготувати гарячу їжу постане дуже швидко. І тут прийдуть на допомогу чудеса техніки.

Якщо не буде газу, то вас врятує електроплитка, електродуховка або ж універсальний кухонний агрегат - мультиварка. Остання особливо зручна, бо в ній можна швидко приготувати практично будь-яку страву - від супу до пирога. Її можна переносити з собою і швидкість приготування будь-яких страв - від 20 хвилин до години.

Також вам точно стане в пригоді електрочайник, електрокавоварка і кип'ятильник.

Якщо ж не буде і газу, і електрики, то єдиний вихід - туристичний пальник. Вони бувають різних видів і найчастіше обігріваються газом з балона. Вартість такого пальника коливається до 400 гривень до декількох тисяч гривень. Є навіть універсальні моделі, які допоможуть не тільки їжу приготувати, але і протопити приміщення.

Якщо у вас є хоча б невеликий двір біля будинку, то купіть невеликий мангал. Хоча б складаний. Якщо буде зовсім туго, навіть такий спосіб допоможе вам приготувати їжу.

Фото: Термоси взимку можуть стати відмінним незамінними в будинку (freepik_com)

Освітлення в будинку

Газ є, але немає світла? Сумно, але хоча б тепло. Однак взимку в непроглядній пітьмі теж сумно. Тому варто запастися альтернативними джерелами світла.

Найпростіше - ліхтарики з батарейками та свічки. Свічки є в продажу абсолютно скрізь і варто зробити хоча б мінімальний запас. А потім розподілити його по кімнатах, разом із сірниками, щоб не бігати в темряві в пошуках.

Як варіант - зараз є довгограючі свічки, в тому числі й спеціальні, для військових - вона не коптить, не димить, на ній можна зігріти їжу і навіть трохи зігрітися. Горить вона 6 годин.

Ліхтарики теж є різні - від найпростіших кишенькових до потужних освітлювальних, яких навіть з батарейками вистачить надовго.

Далі йдуть більш дорогі варіанти - гасова лампа і світлодіодні лампи, які можуть працювати довго без підзарядки. В Інтернеті такі лампи називаються туристичні. А для гасової лампи доведеться запастися і гасом.

Ну і найдорожчий варіант - купити невеликий генератор. Вони бувають різні й вартість теж у них різна. Найпростіший генератор, який допоможе включити пару лампочок, чайник - обійдеться в кілька тисяч гривень.

Фото: замість купи пледів купіть один теплий спальник (freepik_com)

Гаджети

На жаль, зарядити телефони, планшети, комп'ютери при відсутності електроенергії буде непросто. Але протриматися день або два, поки ремонтують електромережі або поки ви евакуюєтеся в більш безпечне місце, вам допоможуть павербанки.

Вибирайте ті, де можна зарядити відразу два пристрої й відповідно - досить потужні. Зараз асортимент павербанків величезний у всіх магазинах і ціни - для будь-якого гаманця.

Але така річ вам точно стане в пригоді взимку, та й не тільки. Оскільки сучасні гаджети заряд батареї тримають недовго. Особливо, якщо весь час читати в них новини.

Корисні штуки для дому

Що вам точно знадобиться ще - це різні розумні досягнення, які вже давно є у нашому побуті. Наприклад, термоси та термокружки. У великий термос можна зробити чай і пити його, щоб зігрітися, протягом декількох годин. Термокружка також буде тримати тепло ваших напоїв. А ще є термоси для їжі - теж зручна штука.

На самий крайній випадок, з великим термосом можна прогулятися до найближчого працюючого кафе або до друзів в сусідньому районі, де є світло - і набрати окропу додому.

Найпростіший спосіб зігрітися вночі в ліжку - купити електропростирадло або електроковдру. А щоб цей ефект був краще - вам точно стане в пригоді спальник. Справжній, такий як використовують туристи в горах. У ньому дійсно спати буде тепліше.

Також варто змінити власним звичкам і навчитися ходити вдома в комфортних і теплих речах - термобілизні, в'язаних бабусиних шкарпетках, теплих волохатих тапочках, флісових піжамах і махрових халатах. Віддавайте перевагу натуральним тканинам - вони краще тримають тепло.

Навіть звичайні грілки можуть стати корисними - ними можна зігріти ліжко. Або робоче місце в будинку. За старих часів наші предки нагрівали на вогні цеглу і ними гріли ліжка.

Пухнасті пледи, килими на стінах і на підлозі - вельми ефективні взимку. "Гола" кімната остигає максимум за 1-2 години, а з купою текстилю тепло протримається до 6 годин. Як варіант - закрийте підлогу неопреновим покриттям - такі килимки не пропускають повітря і допоможуть зберегти тепло.

Фото: теплий килим і тапочки стануть вашими друзями взимку (pixabay.com)

Ще одне корисне пристосування, яке активно використовують любителі туризму і військові - одноразовий душ. Запасіть на зиму кілька штук, адже при відсутності електроенергії та газу помитися буде вельми непросто.

У хід піде все - одноразовий душ, сухі шампуні та все антибактерицидні гелі, які ми не використали під час пандемії коронавірусу.

Ще вам знадобиться невелика сумка-холодильник - щоб зберегти продукти, що швидко псуються, без холодильника. І звичайно ж - запас води. Просто поставте кілька запечатаних пляшок в темному і прохолодному місці - вона не псується довго.

Бажано ще мати фільтр для води, типу туристичного. Оскільки з водою з крана при відключенні електроенергії теж можуть виникнути проблеми.