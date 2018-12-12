"Неправильно ніс службу": на Донеччині двоє військових побили товариша по службі

Колаж РБК-Україна

Військовий прокурор України розповів усі деталі інциденту

Двоє військових в одній з частин у Донецькій області побили свого товариша по службі і відібрали у нього мобільний телефон та ноутбук. Про це повідомив військовий прокурор України Анатолій Матіос на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Він розповів, що інцидент стався у вівторок, 11 грудня, вночі, біля Верхнеторецька Донецької області. Військові напали на свого товариша по службі, завдали йому кілька ударів по обличчю, а потім забрали у нього ноутбук і мобільний телефон. У потерпілого після побиття численні гематоми на обличчі.

Військові пояснили, що їх товариш був призначений в наряд з охорони військового містечка, але замість цього він розташувався у приміщенні для відпочинку військовослужбовців і дивився на власному ноутбуці кіно. Їх обурило таке неналежне виконання своїх обов'язків, і вони вирішили його провчити.

Анатолій Матіос повідомив, що з Краматорська на місце події виїхала оперативно-слідча група територіального управління Державного бюро розслідувань.

Проте пізніше з'ясувалося, що на місце вони не прибули, так як засумнівалися, що зможуть провести достатній огляд і з'ясування всіх подробиць інциденту.

"У зв'язку з тим, що обстановка на місці події вже порушена, слідів злочину вже, напевно, немає, а також темний час доби, підстав для виїзду немає, і огляд місця події запланований на ранок 12 грудня", - процитував військовий прокурор начальника третього відділу територіального управління за прізвищем Ень.

"Співробітники ДБР з невідомих причин самоусунулися від фіксації і розслідування підслідного тільки ДБР військового злочину в період воєнного стану. Всі першочергові слідчі дії були виконані військовими прокурорами", – додав Анатолій Матіос.

Скріншот поста (facebook.com/MatiosAnatolii)

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