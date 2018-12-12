"Неправильно нес службу": на Донбассе двое военных избили сослуживца

Коллаж РБК-Украина

Военный прокурор Украины рассказал все детали инцидента

Двое военных в одной из частей в Донецкой области избили своего сослуживца и отобрали у него мобильный телефон и ноутбук. Об этом сообщил военный прокурор Украины Анатолий Матиос на своей странице в социальной сети Facebook.

Он рассказал, что инцидент произошел во вторник, 11 декабря, ночью, возле Верхнеторецка Донецкой области. Военные напали на своего сослуживца, нанесли ему несколько ударов по лицу, а потом забрали у него ноутбук и мобильный телефон. У потерпевшего после избиения многочисленные гематомы на лице.

Военные объяснили, что их сослуживец был назначен в наряд по охране военного городка, но вместо этого он расположился в помещении для отдыха военнослужащих и смотрел на собственном ноутбуке кино. Их возмутило такое ненадлежащее выполнение своих обязанностей, и они решили его проучить.

Анатолий Матиос сообщил, что из Краматорска на место происшествия выехала оперативно-следственная группа территориального управления Государственного бюро расследований.

Однако позднее выяснилось, что на место они не прибыли, так как засомневались, что смогут провести достаточный осмотр и выяснение всех подробностей инцидента.

"В связи с тем, что обстановка на месте происшествия уже нарушена, следов преступления уже, наверное, нет, а также темное время суток, оснований для выезда нет, и осмотр места события запланирован на утро 12 декабря", - процитировал военный прокурор начальника третьего следственного отдела территориального управления по фамилии Ень.

"Сотрудники ГБР по неизвестным причинам самоустранились от фиксации и расследования подследственного только ГБР военного преступления в период военного положения. Все первоочередные следственные действия были выполнены военными прокурорами", – добавил Анатолий Матиос.

Скриншот поста (facebook.com/MatiosAnatolii)

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