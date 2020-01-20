Вона була неземною: Ольга Фреймут розповіла про страшну втрату

У Житомирській області в ДТП загинула 25-річна Соломія Островська, генеральний директор однієї із львівських клінік естетичної медицини. Загибла була близькою подругою телеведучої Ольги Фреймут.

Автокатастрофа сталася у неділю, 20 січня, близько 20:00 на трасі Київ-Чоп, біля села Кам'янки Житомирської області. За даними поліції Житомирської області, автомобіль Соломії Островської зіткнувся з вантажівкою.

Дівчина їхала на Nissan Juke і раптово виїхала на зустрічну смугу, де зіткнулася з вантажним автомобілем Volvo. За кермом вантажівки був 30-річний мешканець Закарпатської області. В результаті ДТП Островська отримала травми несумісні з життям, і померла на місці.

Соломія Островська

Соломія Островська поверталася після відпочинку в австрійських Альпах. Незадовго до загибелі вона опублікувала у соціальних мережах яскраві фото з відпустки. Дівчині було 25 років, і вона керувала львівською клінікою естетичної хірургії Genesis.

"Сьогодні пішла з життя моя близька подруга – Соломія Островська. Частина мого серця пішла з нею. Не вірю. Буду сумувати до кінця моїх днів. Вона була неземна, занадто ідеальна, щоб бути правдою. Співчуваю рідним Соломії...клініці Genesis, яку Соломія заснувала", - написала телеведуча Оля Фреймут на своїй сторінці в Instagram.