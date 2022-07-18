Вони нічого не лікують: лікар назвав ліки, які часто використовують українці

Ліки корвалмент - дуже популярні в українців, тим більше по телевізору їх рекламують як "швидка допомога вашому серцю". Але це зовсім не так.
Про марність даного препарату розповів невролог і психіатр вищої категорії Євген Скрипник.
Лікар пояснив, що корвалмент не містить ніяких речовин для поліпшення роботи серця.
Але в показаннях написано стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.
За словами медика, людина замість того, щоб звернутися до лікаря, викликає швидку допомогу, після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя.
У препараті є розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. Як і в валідолі в ньому міститься ізоліваріат ментолу (масло м'яти).
Ці речовини не мають доказової ефективності.
Препарат не визнаний ні FDA, ні ВООЗ, Кокранівська бібліотека теж не знає, що це таке. На ліках не проводилося рандомізоване контрольоване дослідження.
При захворюваннях серцево-судинної системи ці препарати не використовуються ніде у світі.
"Він нічого лікує!" - резюмував Скрипник.
Нагадаємо, що раніше доктор назвав даремний препарат, який використовують українці.
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