Вони нічого не лікують: лікар назвав ліки, які часто використовують українці

Лікар пояснив, що корвалмент не містить ніяких речовин для поліпшення роботи серця.

Але в показаннях написано стенокардія легкого ступеня, функціональні порушення серцево-судинної системи, комплексне лікування гіпертонічної хвороби.

За словами медика, людина замість того, щоб звернутися до лікаря, викликає швидку допомогу, після реклами приймає ці ліки і втрачає дорогоцінний час і, на жаль, в деяких випадках і життя.

Що міститься в корвалменті

У препараті є розчин ментолу в ментиловому ефірі ізовалеріанової кислоти. Як і в валідолі в ньому міститься ізоліваріат ментолу (масло м'яти).

Ці речовини не мають доказової ефективності.

Препарат не використовують ніде у світі

Препарат не визнаний ні FDA, ні ВООЗ, Кокранівська бібліотека теж не знає, що це таке. На ліках не проводилося рандомізоване контрольоване дослідження.

При захворюваннях серцево-судинної системи ці препарати не використовуються ніде у світі.

"Він нічого лікує!" - резюмував Скрипник.