Оно ничего не лечит: доктор назвал лекарство, которое часто используют украинцы

Лекарство корвалмент - очень популярно у украинцев, тем более по телевизору его рекламируют как "скорая помощь вашему сердцу". Но это совершенно не так.
О бесполезности данного препарата рассказал невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.
Врач объяснил, что корвалмент не содержит никаких веществ для улучшения работы сердца.
Но в показаниях написано стенокардия легкой степени, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, комплексное лечение гипертонической болезни.
По словам медика, человек вместо того, чтобы обратиться к врачу, вызывает скорую помощь, после рекламы принимает это лекарство и теряет драгоценное время и, к сожалению, в некоторых случаях и жизнь.
В препарате есть раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Как и в валидоле в нем содержится изоливариат ментола (масло мяты).
Эти вещества не имеют доказательной эффективности.
Препарат не признана ни FDA, ни ВОЗ, Кокрановская библиотека тоже не знает, что это такое. На лекарстве не проводилось рандомизированное контролируемое исследование.
При заболеваниях сердечно-сосудистой системы эти препараты не используются нигде в мире.
"Он ничего лечит!" - резюмировал Скрыпник.
Напомним, что ранее доктор назвал бесполезный препарат, который используют украинцы.
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