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Оно ничего не лечит: доктор назвал лекарство, которое часто используют украинцы

Фото: Доктор назвал бесполезный препарат (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Лекарство корвалмент - очень популярно у украинцев, тем более по телевизору его рекламируют как "скорая помощь вашему сердцу". Но это совершенно не так.

О бесполезности данного препарата рассказал невролог и психиатр высшей категории Евгений Скрыпник.

Врач объяснил, что корвалмент не содержит никаких веществ для улучшения работы сердца.

Но в показаниях написано стенокардия легкой степени, функциональные нарушения сердечно-сосудистой системы, комплексное лечение гипертонической болезни.

По словам медика, человек вместо того, чтобы обратиться к врачу, вызывает скорую помощь, после рекламы принимает это лекарство и теряет драгоценное время и, к сожалению, в некоторых случаях и жизнь.

Что содержится в корвалменте

В препарате есть раствор ментола в ментиловом эфире изовалериановой кислоты. Как и в валидоле в нем содержится изоливариат ментола (масло мяты).

Эти вещества не имеют доказательной эффективности.

Препарат не используют нигде в мире

Препарат не признана ни FDA, ни ВОЗ, Кокрановская библиотека тоже не знает, что это такое. На лекарстве не проводилось рандомизированное контролируемое исследование.

При заболеваниях сердечно-сосудистой системы эти препараты не используются нигде в мире.

"Он ничего лечит!" - резюмировал Скрыпник.

Напомним, что ранее доктор назвал бесполезный препарат, который используют украинцы.

Также мы писали, какую дозу парацетамола никогда нельзя превышать.

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