Жодних масок дітям до 2 років та ігри в "гарячі поверхні": Супрун дала поради про прогулянки

Регулярні прогулянки підуть на користь фізичному і психічному здоров'ю всієї родини в умовах карантинних обмежень та соціальної ізоляції через пандемію коронавірусу. Колишня керівниця МОЗ Уляна Супрун дала поради, як захистити себе і людей навколо під час сімейного відпочинку на свіжому повітрі.

Медик закликала бути уважними до всього, чого торкаєтеся по дорозі на вулицю і додому.

"Якщо одягаєте рукавички для захисту, робіть це правильно - тільки чистими руками та обережно утилізуючи. Пам'ятайте, що без миття рук і правильного використання рукавичок, носити їх не має сенсу", - написала вона у своєму Facebook.

Важливо звернути увагу, що дітям до 2 років носити маску не можна. Річ у тому, що у малюків такого віку не розвинені дихальні шляхи, і тому є ризик задушення.

"Американська академія педіатрії забороняє маленьким дітям носити маски, тому що це небезпечно", - зазначила Супрун.

Якщо ж самі носите маску, то робіть це правильно, додала вона. Так, не треба спускати її нижче носа, тому що це нівелює весь позитивний ефект. Одягати та знімати маску необхідно лише чистими руками.

Із собою краще мати дезінфікуючий засіб. Хороший антисептик є таким, якщо містить щонайменше 60% спирту. Щоб він ефективно подіяв, Супрун рекомендує використовувати за 1 раз мінімум 3 мл засобу та обробляти руки не менше 30 секунд.

Хоча на вихідних на прогулянку можуть відправитися чимало людей, краще спробувати знайти місце, де не буде натовпу.

Дотримуйтеся соціальної дистанції в 1,5 метра.

"Не торкайтеся нічого. Дітям час від часу можна нагадувати гру про гарячі поверхні. Вони швидко забувають про перестороги, тож час від часу нагадуйте, що не потрібно забігати на ігрові майданчики, сидіти на лавках, ділитися іграшками чи їжею, мацати гойдалки або турніки чи будь-що інше. Майте напоготові антисептик, коли діти чи ви забуватимете про ці правила", - йдеться у публікації.

По поверненню додому зніміть верхній одяг і нічого не торкайтеся, поки не помиєте руки. Робіть це ретельно - не менше 30 секунд, наголошує Супрун. Тільки за цей час мило встигне знищити бактерії та віруси, які на них могли потрапити під час прогулянки.

Раніше Уляна Супрун розповіла про кліщів і дала поради, як захиститися від цих комах, які можуть бути переносниками небезпечних хвороб. Річ у тім, що Україні розпочався сезон кліщів, який практично збігся з відкриттям паркових зон та скверів у рамках ослаблення карантину.