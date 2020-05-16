Никаких масок детям до 2 лет и игры в "горячие поверхности": Супрун дала советы о прогулках

Регулярные прогулки пойдут на пользу физическому и психическому здоровью всей семьи в условиях карантинных ограничений и социальной изоляции из-за пандемии коронавируса. Бывший руководитель Минздрава Уляна Супрун дала советы, как защитить себя и людей вокруг во время семейного отдыха на свежем воздухе.

Медик призвала быть внимательными ко всему, чего касаетесь по дороге на улицу и домой.

"Если надеваете перчатки для защиты, делайте это правильно - только чистыми руками и осторожно утилизируя. Помните, что без мытья рук и правильного использования перчаток, носить их не имеет смысла", - написала она в своем Facebook.

Важно обратить внимание, что детям до 2 лет носить маску нельзя. Дело в том, что у малышей такого возраста не развиты дыхательные пути, и поэтому есть риск удушения.

"Американская академия педиатрии запрещает маленьким детям носить маски, потому что это опасно", - отметила Супрун.

Если же сами надеваете маску, то делайте это правильно, добавила она. Так, не нужно спускать ее ниже носа, потому что это нивелирует весь положительный эффект. Одевать и снимать маску необходимо лишь чистыми руками.

С собой лучше иметь дезинфицирующее средство. Хороший антисептик является таковым, если содержит не менее 60% спирта. Чтобы он эффективно подействовал, Супрун рекомендует использовать за 1 раз минимум 3 мл средства и обрабатывать руки не менее 30 секунд.

Хотя на выходных на прогулку могут отправиться многие, лучше попробовать найти место, где не будет толпы.

Придерживайтесь социальной дистанции в 1,5 метра.

"Не прикасайтесь ни к чему. Детям иногда можно напоминать игру про горячие поверхности. Они быстро забывают о предосторожности, поэтому время от времени напоминайте, что не нужно забегать на игровые площадки, сидеть на скамейках, делиться игрушками или пищей, щупать качели или турники или что-либо другое. Имейте наготове антисептик, когда дети или вы будете забывать об этих правилах", - говорится в публикации.

По возвращению домой снимите верхнюю одежду и ничего не касайтесь, пока не помоете руки. Делайте это тщательно - не менее 30 секунд, подчеркивает Супрун. Только за это время мыло успеет уничтожить бактерии и вирусы, которые на них могли попасть во время прогулки.

Ранее Уляна Супрун рассказала про клещей и дала советы, как защититься от этих насекомых, которые могут быть переносчиками опасных болезней. Дело в том, что Украине начался сезон клещей, который практически совпал с открытием парковых зон и скверов в рамках ослабления карантина.