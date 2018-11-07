У Миколаєві літня жінка розмалювали свастикою пам'ятник прикордонникам

Фото: Колаж РБК-Україна

Правоохоронці не одразу встановили винуватця злочину

Відео: (YouTube/Новини-N)

Пам'ятник прикордонникам в Миколаєві був розмальований 9 вересня, в День міста. Після чого правоохоронці почали шукати винуватця злочину. Виявилося, що вандалом, який осквернив пам'ятник, була жінка похилого віку. Відповідне відео опубліковане на YouTube.

Раніше в Центральний відділ поліції Миколаєва звернувся місцевий житель з повідомленням про те, що вночі невідомі розмалювали пам'ятник прикордонникам, який знаходиться на Алеї Бойової Слави у парку Перемоги.

Пізніше з'ясувалося, що винуватцем злочину виявилася літня жінка, про що свідчить відео з камер вуличного спостереження. На відео видно, як бабуся з паличкою прийшла до пам'ятника, і деякий час неспішно ходила поруч, чекаючи, поки підуть люди. Після чого піднялася на постамент і розмалювали пам'ятник.

Скріншот відео: (YouTube/Новини-N)

Нагадаємо, що у центрі Києва вандали вкрали мініатюрну бронзову скульптуру "Київський слоник", яку у вересні встановили під аркою Дружби народів.

Ми писали, що нещодавно в Добропіллі Донецької області невідомі зламали пам'ятник, присвячений матерям-одиначкам.

Також ми писали про те, що підрядна організація, яка в листопаді 2017 року під час проведення ремонтних робіт на Русанівській набережній поламала скульптуру "Драбина", відмовляється платити за відновлення пам'ятника.

Відео: РБК-Україна