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В Николаеве пожилая женщина разрисовала свастикой памятник пограничникам

STYLERЖизнь    07.11.2018 - 11:10
Фото: Коллаж РБК-Украина
Фото: Коллаж РБК-Украина

Правоохранители не сразу установили виновника преступления

Видео: (YouTube/Новости-N)

Памятник пограничникам в Николаеве был разрисован 9 сентября, в День города. После чего, правоохранители начали искать виновника преступления. Оказалось, что вандалом, который осквернил памятник, была женщина преклонного возраста. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Ранее в Центральный отдел полиции Николаева обратился местный житель с сообщением о том, что ночью неизвестные разрисовали памятник пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в парке Победы. 

Позже выяснилось, что виновником преступления оказалась пожилая женщина, о чем свидетельствует видео с камер уличного наблюдения. На видео видно, как бабушка с палочкой пришла к памятнику и некоторое время неспешно ходила рядом, ожидая, пока уйдут люди. После чего взобралась на постамент и разрисовала памятник.

В Николаеве пожилая женщина разрисовала свастикой памятник пограничникамСкриншот видео: (YouTube/Новости-N)

Напомним, что в центре Киева вандалы украли миниатюрную бронзовую скульптуру "Киевский слоник", которую в сентябре установили под аркой Дружбы народов. 

Мы писали, что недавно в Доброполье Донецкой области неизвестные сломали памятник, посвященный матерям-одиночкам. 

Также мы писали о том, что подрядная организация, которая в ноябре 2017 года во время проведения ремонтных работ на Русановской набережной поломала скульптуру "Лестница", отказывается платить за возобновление памятника.

Видео: РБК-Украина

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