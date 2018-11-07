В Николаеве пожилая женщина разрисовала свастикой памятник пограничникам

Фото: Коллаж РБК-Украина

Правоохранители не сразу установили виновника преступления

Видео: (YouTube/Новости-N)

Памятник пограничникам в Николаеве был разрисован 9 сентября, в День города. После чего, правоохранители начали искать виновника преступления. Оказалось, что вандалом, который осквернил памятник, была женщина преклонного возраста. Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Ранее в Центральный отдел полиции Николаева обратился местный житель с сообщением о том, что ночью неизвестные разрисовали памятник пограничникам, который находится на Аллее Боевой Славы в парке Победы.

Позже выяснилось, что виновником преступления оказалась пожилая женщина, о чем свидетельствует видео с камер уличного наблюдения. На видео видно, как бабушка с палочкой пришла к памятнику и некоторое время неспешно ходила рядом, ожидая, пока уйдут люди. После чего взобралась на постамент и разрисовала памятник.

Скриншот видео: (YouTube/Новости-N)

Напомним, что в центре Киева вандалы украли миниатюрную бронзовую скульптуру "Киевский слоник", которую в сентябре установили под аркой Дружбы народов.

Мы писали, что недавно в Доброполье Донецкой области неизвестные сломали памятник, посвященный матерям-одиночкам.

Также мы писали о том, что подрядная организация, которая в ноябре 2017 года во время проведения ремонтных работ на Русановской набережной поломала скульптуру "Лестница", отказывается платить за возобновление памятника.

Видео: РБК-Украина