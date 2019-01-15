Ніхто не винен: подробиці загадкової смерті 13-річної школярки у Черкасах

У справі про смерть 13-річної Віталіни так і не знайшли винних. Хоча трагедія сталася ще в кінці серпня 2018 року в Черкаському дитячому санаторії. Про це йдеться в сюжеті програми "Свідок" на каналі "НТН".

Пізно ввечері Віталіна поскаржилася, що не добре себе почуває. При цьому через дві години лікарі констатували смерть дівчинки. Чому вона померла, медики не знають досі. Але у її батьків є думки з цього приводу.

За словами мами загиблої школярки, діти розповіли, що у дівчинки почала боліти голова. Медсестру не могли знайти близько 15 хвилин. Потім їй почали вимірювати тиск і поклали на ліжко.

"Нам спочатку сказали, що нічого їй не давали, а потім давали корвалол", - зазначила мати дівчинки.

Коли стало зрозуміло, що Віталіні стало гірше, викликали швидку допомогу. Цілу годину дві бригади намагалися реанімувати дівчинку, але довезти її до лікарні так і не встигли.

Батько дівчинки зазначив, що у висновку комісії було сказано, що після того, як Віталіна випила ковалол вона через деякий час почала кричати і втрачати свідомість.

"На мою думку, причиною смерті є дуже швидка алергічна реакція", - заявив батько загиблої.

Зараз батьки збирають відписки з різних служб щодо розслідування смерті їхньої доньки.

В Санаторії винним у смерті дівчинки свого лікаря не вважають.

В Поліції відкрили справу за статтею "Умисне вбивство", але жодної підозри не висунули після 5 місяців проведення розслідування.

Нагадаємо, що новорічна традиція стала причиною смерті трирічної дитини.

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