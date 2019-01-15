Никто не виноват: подробности загадочной смерти 13-летней школьницы в Черкассах

В деле о смерти 13-летней Виталины так и не нашли виновных. Хотя трагедия произошла еще в конце августа 2018 года в Черкасском детском санатории. Об этом говорится в сюжете программы "Свидетель" на канале "НТН".

Поздно вечером Виталина пожаловалась, что не хорошо себя чувствует. При этом через два часа врачи констатировали смерть девочки. Почему она умерла, медики не знают до сих пор. Но у ее родителей есть мысли по этому поводу.

По словам мамы погибшей школьницы, дети рассказали, что у девочки начала болеть голова. Медсестру не могли найти около 15 минут. Потом ей начали измерять давление и положили на кровать.

"Нам сначала сказали, что ничего ей не давали, а потом давали корвалол", - отметила мать девочки.

Когда стало понятно, что Виталине стало хуже, то вызвали скорую помощь. Целый час две бригады пытались реанимировать девочку, но довезти ее до больницы так и не успели.

Отец девочки отметил, что в выводе комиссии было сказано, что после того, как Виталина выпила ковалол она через некоторое время начала кричать и терять сознание.

"По моему мнению, причиной смерти является очень быстрая аллергическая реакция", - заявил отец погибшей.

Сейчас родители собирают отписки с разных служб касательно расследования смерти их дочери.

В Санатории виноватым в смерти девочки своего врача не считают.

В Полиции открыли дело по статье "Умышленной убийство", но ни одного подозрения не выдвинули после 5 месяцев проведения расследования.

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