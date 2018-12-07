"Жебрак українець": в мережі викрили черговий фейк росЗМІ

Колаж РБК-Україна

Білоруський юрист зіграв жителя Кривого Рогу і розповів про холодні батареї

Російських журналістів спіймали на черговому обмані. Вони в річницю Евромайдана показали в передачі "Першого каналу" чоловіка, який нібито живе в бідності в Україні. На своєму сайті відомий блогер Ілля Варламов розповів, що учасник передачі насправді мешканець Білорусі і до Евромайдану відношення не має.

У 10-хвилинному ролику російського каналу, який вийшов у 5-ту річницю Евромайдана, молодий чоловік, який назвався Кирилом Чубенко, розповідає, що в Україні зараз всі мерзнуть і життя в країні після революції стала жахливим.

"Нічого мені особисто не дав Євромайдан. Ось, подивіться, де ми опинилися. Треба було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогою енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як відправляти дітей у школу?!" – розповів молодий чоловік на відео.

Ілля Варламов розповів, що йому надійшов лист, у якому повідомляється, що хлопець на відео насправді не Кирило Чубенко, а Віталій Юрченко, який живе в Мінську у військовому містечку. Він юрист і до Евромайдану він не має ніякого відношення.

"Під час Майдану був ще студентом, стосунку, звичайно, до подій ніякого не має. Загалом, позорище", - процитував лист блогер.

Він повідомив, що знайшов сторінки хлопця в соціальних мережах і йому навіть вдалося поспілкуватися з деякими друзями жителя Білорусі.

Скріншоти (varlamov.ru)

"Вони підтвердили, що перетиналися з цією людиною саме в Мінську, а про те, що він може бути якось пов'язаний з Україною, нічого не знають. Ці ж люди є і в списку його друзів в FB. До речі, в автора вищезазначеного листа знайшлися спільні друзі з Юрченко, і всі вони живуть у Білорусі. Ще один чоловік після мого питання відразу видалив Юрченко з друзів. Оскільки цей чоловік пов'язаний з білоруськими медіа, можна припустити, що він мав якесь відношення до підготовки матеріалу", - написав Варламов і додав, що поспілкуватися з самим Юрченко йому так і не вдалося.

А ось на білоруському сайті "Наша Нива" з'явилася інформація про те, що до них у редакцію звернувся герой російського відеоролика Віталій Юрченко, який зізнався, що йому дуже соромно за такий вчинок.

"Я не мав ніякого морального права в цьому брати участь. Це суперечить усім моїм поглядам. Мені соромно до найвищого ступеня. Грошей за цей ролик я не отримував. Просто всередині компанії попросили допомогти, а про наслідки в той момент я не подумав. Я не можу знайти собі місця. Хочу попросити вибачення у всіх, хто це бачив і не бачив, як за таке взагалі можна вибачитися. Після виходу матеріалу Варламова мені стали писати в соціальних мережах з погрозами. Вони мені пишуть жахливі слова, а я розумію, що їх заслужив. Не можу зрозуміти, як я на таке погодився. У конфлікті України і Росії я не займаю ніякої позиції. Це інформаційна війна і мені соромно, що я став її частиною. Мені нескінченно соромно, це ганьба ", - розповів Віталій Юрченко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Словаччині поширився абсурдний фейк про Україну.

А також розповідали про те, що на росТБ зганьбилися через Україну.

Відео: РБК-Україна