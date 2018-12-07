"Нищий украинец": в сети разоблачили очередной фейк росСМИ

Коллаж РБК-Украина

Белорусский юрист сыграл жителя Кривого Рога и рассказал о холодных батареях

Российских журналистов поймали на очередном обмане. Они в годовщину Евромайдана показали в передаче "Первого канала" мужчину, который якобы живет в нищете в Украине. На своем сайте известный блогер Илья Варламов рассказал, что участник передачи на самом деле житель Беларуси и к Евромайдану отношения не имеет.

В 10-минутном ролике российского канала, который вышел в 5-ю годовщину Евромайдана, молодой человек, который назвался Кириллом Чубенко, рассказывает, что в Украине сейчас все мерзнут и жизнь в стране после революции стала ужасной.

"Ничего мне лично не дал Евромайдан. Вот, посмотрите, где мы оказались. Нужно было смотреть в будущее, а мы в будущем остались без тепла, с дорогущей энергией, и непонятно, когда всё это закончится. Как пережить зиму, как детей отправлять в школу?!" – рассказал молодой человек на видео.

Илья Варламов рассказал, что ему пришло письмо, в котором сообщается, что парень на видео на самом деле не Кирилл Чубенко, а Виталий Юрченко, который живет в Минске в военном городке. Он юрист и к Евромайдану он не имеет никакого отношения.

"Во время Майдана был еще студентом, отношения, конечно, к событиям никакого не имеет. В общем, позорище", - процитировал письмо блогер.

Он сообщил, что нашел страницы парня в социальных сетях и ему даже удалось пообщаться с некоторыми друзьями жителя Беларуси.

Скриншоты (varlamov.ru)

"Они подтвердили, что пересекались с этим человеком именно в Минске, а про то, что он может быть как-то связан с Украиной, ничего не знают. Эти же люди есть и в списке его друзей в FB. Кстати, у автора вышеупомянутого письма нашлись общие друзья с Юрченко, и все они живут в Беларуси. Еще один человек после моего вопроса сразу удалил Юрченко из друзей. Поскольку этот человек связан с белорусскими медиа, можно предположить, что он имел какое-то отношение к подготовке материала", - написал Варламов и добавил, что пообщаться с самим Юрченко ему так и не удалось.

А вот на белорусском сайте "Наша Нива" появилась информация о том, что к ним в редакцию обратился герой российского видеоролика Виталий Юрченко, который признался, что ему очень стыдно за такой поступок.

"Я не имел никакого морального права в этом участвовать. Это противоречит всем моим взглядам. Мне стыдно до самой высокой степени. Денег за этот ролик я не получал. Просто внутри компании попросили помочь, а о последствиях в тот момент я не подумал. Я не могу найти себе места. Хочу попросить прощения у всех, кто это видел и не видел, как за такое вообще можно извиниться. После выхода материала Варламова мне стали писать в социальных сетях с угрозами. Они мне пишут ужасные слова, а я понимаю, что их заслужил. Не могу понять, как я на такое согласился. В конфликте Украины и России я не занимаю ничьей позиции. Это информационная война и мне стыдно, что я стал ее частью. Мне бесконечно стыдно, это позор", - рассказал Виталий Юрченко.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Словакии распространился абсурдный фейк про Украину.

А также рассказывали о том, что на росТВ опозорились из-за Украины.

Видео: РБК-Украина